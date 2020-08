Máy bay không người lái tấn công S-70 Okhotnik xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 8-2019, tiếp đó nó đã thực hiện chuyến bay cùng với tiêm kích tàng hình Su-57 vào tháng 9. Trong bài tập này, chiếc S-70 đã được điều khiển trên không ở chế độ tự động tại độ cao khoảng 1.600 mét và chuyến bay của nó kéo dài hơn 30 phút. Các thử nghiệm bổ sung của máy bay sẽ bao gồm: khởi động động cơ, chạy đà trên đường băng, công tác mặt đất và thử nghiệm hệ thống, các chuyên gia cho biết. Những hình ảnh được công bố của chiếc S-70 Okhotnik đã cho thấy bố trí động cơ, cấu hình quản lý nhiệt ở các khoang vũ khí phía sau và bên trong. Tất nhiên, rất nhiều điều chúng ta chưa biết về chiếc máy bay không người lái tấn công này, cộng với không có nhiều thông tin về kho vũ khí của nó. Bên cạnh đó, hình ảnh ở các góc độ của chiếc UAV cho thấy giá treo bên trong của khoang vũ khí trông như thế nào và nhiều khả năng không có điểm cứng bên ngoài nào. Các nhà phân tích của National Interest tin rằng S-70 Okhotnik có mức độ vô hình trước radr của kẻ thù nhiều hơn so với máy bay ném bom thế hệ mới B-21 Raider của Mỹ. Thực tế là UAV Nga được chế tạo bằng vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến. Cấu trúc thân của nó có phần gợi nhớ đến máy bay chiến đấu tàng hình F-117 NightHawk trước đó của Mỹ. Phần thân của chiếc Okhotnik có một loạt các lỗ chưa rõ chức năng bố trí bên ngoài ở phần đầu máy bay, các cấu trúc nhô ra ở phía dưới và một ống xả lớn được đặt ở phía sau. Trong khi đó, các cửa hút khí động cơ trên B-21 Raider được tích hợp vào khu vực thân máy bay, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm tối đa hóa hiệu suất tàng hình. Điều này là do các cạnh sắc nét, đường nối cứng hơn và cấu trúc khung thân máy bay nhô ra nhiều có khả năng tạo ra phản hồi radar. Các kỹ sư Mỹ đã thiết kế Raider trông giống như một "con chim" hoặc thậm chí là "côn trùng" đối với radar của kẻ thù. Bất chấp hiệu quả tương đối của các thuộc tính tàng hình áp dụng trên B-21, máy bay không người lái tấn công của Nga có một số đặc điểm bổ sung dự báo sẽ khiến đối thủ Mỹ lo lắng. Cụ thể, các thao tác bay của nó với Su-57 cho thấy khả năng của một tổ hợp không người lái kết nối với tiêm kích có người lái, trong đó phi công máy bay chiến đấu thế hệ 5 điều khiển một UAV gần đó từ buồng lái. Công nghệ như vậy cũng đang được phát triển tại Mỹ cho máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và F-35 Lightning II, nhưng tốc độ diễn ra rất chậm. Tính năng này trên S-70 Okhotnik rõ ràng là mối quan tâm lớn đối với Washington, nó sẽ cho phép một tiêm kích có người lái thế hệ thứ 5 hoạt động ở cự ly an toàn, thực hiện chỉ đạo và điều hành các cuộc tấn công tiên tiến với UAV được vũ trang mạnh. Do đó, S-70 Okhotnik có thể hoạt động trong các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những hệ thống phòng không mặt đất và không quân đồng minh, các nhà báo Mỹ viết. Mức độ phối hợp không đối không, tương tác, chỉ huy, kiểm soát giữa Okhotnik và Su-57 có thể chưa được biết đến đầy đủ, nhưng nó đang phát triển nhanh chóng. Được biết đến như khái niệm "người bạn trung thành", máy bay không người lái được điều khiển bởi một tiêm kích có người lái liền kề chính là công nghệ mà Nga hiện đang được đánh giá cao hơn Mỹ và khiến Washington rất quan tâm, đi kèm lo ngại.

