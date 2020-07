Mới đây một bài phân tích gây ra rất nhiều tranh cãi và làm phát sinh vô số câu hỏi liên quan đã được tạp chí quân sự Military Watch của Mỹ đăng tải. Cụ thể, tờ báo Mỹ cho rằng máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4,5 MiG-35 của Nga không chỉ nhận nhiều lời ca ngợi, mà còn được gọi là tiêm kích duy nhất mà Ấn Độ nên mua trong tương lai gần. Cần lưu ý thêm rằng MiG-35 được xem là đối thủ chính của F-21 (phiên bản nâng cấp từ F-16V Viper) mà Mỹ đang chào hàng tích cực cho Ấn Độ để đảm nhiệm vai trò tiêm kích hạng nhẹ thế hệ mới. Điều này được báo chí Nga cho rằng Mỹ đã công nhận sự vượt trội của MiG-35 so với F-21, họ tin rằng nếu New Delhi thực sự thỏa thuận để mua MiG-35 thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất về chất lượng cũng như giá thành. Tờ báo Mỹ bình luận: "Sau cuộc đối đầu giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tại thung lũng Galvan thuộc vùng Ladakh của dãy Himalaya vào tháng 6/2020, New Delhi cần nghiêm túc suy nghĩ về việc mua MiG-35 của Nga". "Trung Quốc hiện chưa triển khai tiêm kích tàng hình J-20 thế hệ thứ năm mới nhất của họ tại biên giới giáp Ấn Độ, cũng như điều động những chiếc Su-35SK mua từ Nga”. “Bắc Kinh cũng đã tự giới hạn trong việc điều động các máy bay chiến đấu đa năng J-16 tới khu vực biên giới, cần lưu ý rằng đó là phiên bản hiện đại hóa từ Su-30MKK mà trước đây do Nga cung cấp". "J-16 được đánh giá vượt qua MiG-29UPG và Su-30MKI về đặc tính hoạt động và phẩm chất cơ bản, vì vậy Ấn Độ đã bị rơi vào thế khó khi tìm cách cân bằng với đối phương”. “Bây giờ New Delhi đang có nhu cầu khẩn cấp cho một thế hệ máy bay chiến đấu mới và trong các ứng viên tiềm năng, MiG-35 tỏ ra là đối tượng phù hợp nhất đối với vai trò này". "MiG-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 có tính năng chiến đấu rất cao, nó sẽ cho phép Ấn Độ thu hẹp khoảng cách công nghệ với Trung Quốc", trang Military Watch của Mỹ bình luận. Tuy vậy trở ngại lớn nhất đối với MiG-35 cũng không phải là ít, trong đó quan trọng nhất là chiếc chiến đấu cơ này hiện vẫn chưa thực sự vượt qua đầy đủ các bài thử nghiệm. Ngay chính tại Nga, không quân nước này cho dù đã miễn cưỡng đặt hàng 6 chiếc MiG-35 để giải cứu nhà sản xuất nhưng họ vẫn chưa chính thức chấp nhận đưa nó vào biên chế. Không chỉ có vậy, tính năng kỹ chiến thuật cơ bản của MiG-35 cũng bị nhận xét là chẳng có gì nổi trội so với Su-30MKI, thậm chí còn có một số thua kém, bởi vậy triển vọng của nó là không cao. Ngoài MiG-35, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57E cũng tỏ ra là một phương tiện chiến đấu hiệu suất cao, việc mua sắm có lẽ cũng đang được Ấn Độ suy nghĩ đến, tuy nhiên họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

