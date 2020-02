Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Mariusz Błaszczak đã ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ USD cho việc mua sắm 32 máy bay chiến đấu tàng hình tiến công kết hợp F-35A Lightning II Joint Strike Fighter (JSF). Theo tạp chí quốc phòng Jane's Defense Weekly, buổi lễ ký kết chính thức đã diễn ra vào ngày 31-1 tại trụ sở đơn vị huấn luyện hàng không số 4 ở Dęblin. Được biết, đây là thương vụ mua sắm thiết bị quân sự công nghệ cao với giá trị lớn thứ hai trong chiều dài lịch sử của lực lượng vũ trang Ba Lan. Hợp đồng này chỉ đứng sau thỏa thuận trị giá 4,7 tỷ USD cho hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104F Patriot được ký vào tháng 3-2018. Đi cùng với Tổng thống Andrzej Duda, Thủ tướng Mateusz Morawiecki và Đại sứ Mỹ tại Ba Lan - ông Georgette Mosbacher, Bộ trưởng Quốc phòng Błaszczak đã phát biểu đầy tự tin. “Ba Lan đang gia nhập một câu lạc bộ độc quyền của các nhà khai thác F-35. Hôm nay, Không quân Ba Lan đang tiến tới giai đoạn phát triển tiếp theo”, ông Błaszczak cho biết. Điều đáng nói, đây là hợp đồng tiêm kích F-35A mà Mỹ bán cho Ba Lan rẻ hơn tới 1,9 tỷ USD so với mức giá dự kiến ban đầu và thời gian giao hàng rất nhanh. Theo các phương tiện truyền thông khu vực, khả năng cao là tới cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021, Warsaw sẽ nhận được chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được một số chuyên gia quân sự nhận định rằng, đó là bởi Mỹ quyết định "sang tên" cho Ba Lan số tiêm kích F-35 mà nước này sản xuất để bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ đã đình chỉ việc bàn giao tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara kiên quyết theo đuổi hợp đồng hệ thống tên lửa S-400 Triumf với Nga, do đó Washington cần nhanh chóng tìm đối tác khác tiếp quản số chiến đấu cơ này. Bên cạnh đó, luồng ý kiến khác nhận định rằng giá thành tiêm kích F-35 càng ngày càng rẻ do có được lợi thế về quy mô, khi số lượng đơn hàng đã lên tới con số trên 1.000 chiếc. Việc không quân Ba Lan sớm tiếp nhận số lượng lớn tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II chắc chắn sẽ khiến cho giới chức quân sự Nga cảm thấy “đứng ngồi không yên”. Nga từng có tham vọng nhận tiêm kích tàng hình Su-57 đầu tiên vào năm 2020 và sẽ duy trì phi đội khoảng 12 chiếc thuộc đợt sản xuất đầu tiên tương ứng với thời gian Ba Lan nhận đủ F-35. Nhưng vụ tai nạn xảy ra với chiếc Su-57 sản xuất loạt đầu tiên đã khiến dây chuyền chế tạo phải tạm dừng lại và chưa biết đến bao giờ mới được khôi phục hoạt động. Để đối đầu 32 chiến đấu cơ thế hệ 5 của Ba Lan và còn được sự hỗ trợ của trên 50 chiếc F-16C/D Block 52 thì dự kiến không quân Nga sẽ phải dồn một lực lượng rất lớn về biên giới nhằm đề phòng tình huống bất trắc.

