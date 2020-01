Ba Lan đã ký kết thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn nhất trong lịch sử nước này vào ngày 28/3/2018, để mua 4 hệ thống tên lửa phòng không Patriot trị giá 4,75 tỷ USD từ nhà thầu Raytheon của Mỹ. Hợp đồng trên cho phép Ba Lan tham gia các chiến dịch phòng thủ tên lửa và phòng không với các đồng minh khác trong NATO tại châu Âu như Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Hy Lạp... những nước đã trang bị hệ thống Patriot. Ngoài ra việc Ba Lan sử dụng hệ thống Patriot do Mỹ chế tạo còn giúp nước này xây dựng chắc hơn quan hệ với Washington để từ đó mua được vũ khí tấn công hiệu quả, ví dụ như tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II. Tuy nhiên mới đây truyền thông Ba Lan đã tỏ ý nghi ngờ tính năng của các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot PAC 3 của họ, sau khi chúng có màn thể hiện bị đánh giá là kém cỏi tại Trung Đông. Cụ thể là hệ thống Patriot không thể bảo vệ cơ sở lọc dầu Aramco của Saudi Arabia cũng như căn cứ quân sự Al-Assad của Mỹ trên đất Iraq trước đòn tấn công bằng tên lửa của đối phương. Chính vì vậy trong nội bộ Ba Lan đã xuất hiện nhiều tiếng nói cho rằng chính phủ nước này cần từ bỏ hợp đồng Patriot với Mỹ để quay lại đặt mua S-300 do Nga chế tạo. Tạp chí Defense 24 cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot không có khả năng bảo vệ chủ quyền của Ba Lan so với S-300 do Nga sản xuất vốn có tầm bắn tối đa lên tới 250 - 300 km. Mặc dù chắc chắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ Mỹ nhưng tờ tạp chí trên cho rằng Ba Lan cần phải mua S-300, thậm chí là S-400 để bảo vệ vững chắc lãnh thổ của mình. Truyền thông Ba Lan còn dẫn lại trường hợp của Iraq, khi quốc gia Trung Đông này đang có những cuộc tiếp xúc với Nga để mua S-300 bất chấp bị Mỹ đe dọa trừng phạt. Ngoài ra phiên bản Patriot PAC 3 còn bị Ba Lan nhận xét là có tầm đánh chặn quá ngắn, bất chấp việc chúng được trang bị công nghệ va chạm động năng rất tối tân. Phạm vi bao quát ngắn của Patriot PAC 3 và tính kém đa năng của nó khiến lãnh thổ Ba Lan chịu mối nguy cơ nghiêm trọng từ tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga. "Do các mục tiêu nằm tương đối gần Iskander-M, chúng có thể dễ dàng bị tấn công từ mọi vị trí. Ngoài ra rất khó để Patriot bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ điều gì, bởi cùng lúc đó chúng ta lại bộc lộ rất nhiều khoảng trống khác trong phòng ngự", Defense 24 nêu rõ. Nhưng cũng cần lưu ý rằng lợi thế chính của Patriot so với S-300 thể hiện ở chỗ tổ hợp này đã trải qua thực chiến, trong khi S-300 mới chỉ thể hiện rõ năng lực trong các cuộc tập trận nội bộ của Nga mà thôi, còn tại Syria chúng hoàn toàn vô dụng trước tiêm kích Israel. Bên cạnh đó, Ba Lan đã nhận được 2 hệ thống Patriot PAC 3 của Mỹ và chúng sẽ xuất hiện trong cuộc duyệt binh sắp tổ chức, vì vậy gần như chắc chắn không có chuyện hợp đồng được xem xét lại.

