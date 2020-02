Chiếc P-8A Poseidon số hiệu ZP801 đã tới căn cứ Không quân Hoàng gia Kinloss ở Scotland từ Căn cứ Hải quân (NAS) Jacksonville tại Florida, nơi nó đã được sử dụng để huấn luyện phi hành đoàn kể từ khi chính thức được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Anh (MoD) vào tháng 7-2019. Với việc đặt mua 9 chiếc máy bay trinh sát săn ngầm cực mạnh P-8A Poseidon, năng lực tác chiến săn ngầm tầm xa của hải quân Anh sẽ tăng lên đáng kể. P-8A Poseidon biệt danh "Thần biển" do Mỹ phát triển nhằm thay thế cho máy bay săn ngầm P-3 Orion. Được phát triển trên cơ sở khung thân của máy bay Boeing 737-800, P-8A Poseidon có thể chở theo 34 tấn nhiên liệu và bay liên tục nhiều giờ. Radar trên P-8A Poseidon có khả năng phát hiện, phân loại và nhận dạng các tàu mặt nước và tàu ngầm, sử dụng trong giám sát ven biển, tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Với phần cánh dài và ít rung lắc, P-8A Poseidon di chuyển mượt mà hơn máy bay săn ngầm P-3 Orion. Các phao trinh sát được phóng xuống biển bằng khí nén tiện lợi hơn so hệ thống cũ. P-8 được trang bị 2 động cơ phản lực hiệu suất cao CFM56-7B. Động cơ có hệ thống kiểm soát nhiên liệu kỹ thuật số cho phép tăng sức mạnh và tiết kiệm nhiên liệu. Điểm vượt trội của Poseidon là được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại bao gồm: Cảm biến quang - hồng ngoại, radar giám sát hàng hải, hệ thống tình báo tín hiệu và hệ thống đo biến thiên từ trường MAD để phát hiện tàu ngầm. Phòng điều khiển cảm biến và vũ khí trên P-8. Phi hành đoàn gồm 9 người, trong đó có 2 phi công và 7 nhân viên kỹ thuật. P-8A Poseidon có thể mang theo ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Raytheon Mk 54, tên lửa, bom rơi tự do, mìn, thuỷ lôi hoặc phao âm trong khoang chứa vũ khí ở phía dưới phần thân trước. Các tên lửa như: Tên lửa đối hạm Harpoon, tên lửa tấn công mặt đất SLAM (hoặc AGM-65 Maverick), tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinders (hoặc AIM-120 ARMAM) sẽ được gắn ở những điểm cứng dưới cánh máy bay. Với kho vũ khí này, P-8A sẽ là nỗi ác mộng cho hải quân đối phương, đặc biệt với lực lượng tàu ngầm.

