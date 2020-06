Hợp đồng mua 750.000 súng trường tấn công AK-203 thế hệ mới mà New Delhi đã đặt mua từ Nga cũng như tự sản xuất trong nước, sẽ giúp quân đội Ấn Độ tái vũ trang lại trên diện rộng. Hợp đồng này mới chỉ được ký kết vào năm 2019 và do tình hình căng thẳng với Trung Quốc khiến Ấn Độ quyết định đẩy mạnh tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất loại súng này. Cậu cảnh loại vũ khí có nguồn gốc từ Nga Súng AK-203 do Ban Quân nhu Ấn Độ (OAB) và Tập đoàn Kalashnikov của Nga cùng phối hợp sản xuất. Phiên bản AK-203 được sản xuất dựa trên mẫu AK-200 và kế thừa nhiều đặc điểm của AK-74. Súng AK-203 sử dụng khóa nòng kiểu AR, độ giật ít hơn, giúp nâng cao mức chính xác. AK-203 sử dụng loa giảm giật kiểu mới. AK-203 có lắp sẵn ray Picatinny, được bố trí dọc theo thân súng, cả ở ốp lót che tay trên và nắp hộp khóa nòng. Với số ray Picatinny nhiều, xạ thủ có thể bố trí các loại kính ngắm quang học, đèn chỉ thị mục tiêu hoặc các phụ kiện khác. Báng súng cũng được thiết kế để có thể điều chỉnh dộ dài ngắn dễ dàng tùy thuộc vào từng xạ thủ. AK-203 có trọng lượng 3,8kg, tốc độ bắn 700 phát/phút, nòng dài 415m giúp súng đạt tầm bắn 800m. AK-203 sử dụng hộp đạn cong 30 viên hoặc băng đạn trống 75 viên. Do sử dụng cơ chế tháo lắp giống AK-47 nên việc bảo trì súng khá dễ dàng và nhanh chóng. AK-203 sử dụng đạn cỡ 7,62mm giúp súng có động năng vượt trội so với súng sử dụng đạn 5,56mm. AK-203 là sự bổ sung hỏa lực lớn cho binh sĩ Ấn Độ trong bối cảnh nước này đang có những xích mích với các nước tiếp giáp Dự kiến lô súng AK-203 đầu tiên sẽ được trang bị cho các đơn vị sơn cước của Ấn Độ, trong đó có cả vùng biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.

