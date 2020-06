Nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga cho biết, Ấn Độ có thể trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất đối với xe tăng T-14 Armata bằng cách ký kết thỏa thuận mua tổng cộng 1.770 chiếc. Giá trị hợp đồng ước tính khoảng 442,5 tỷ Ruble (6,3 tỷ USD) và thương vụ này có thể trở thành lớn nhất trên thế giới. Nguồn tin nói thêm, Ấn Độ và Nga đang tiến hành đàm phán và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trước cuối năm nay. "Ấn Độ đang xem xét mua xe tăng T-14 Armata khi sản phẩm trên đang được xúc tiến để xuất khẩu. Ấn Độ tỏ ra rất quan tâm đến phương tiện tác chiến này". "Các quan chức đang quyết định thành phần nào của T-14 Armata được phép xuất khẩu và những gì không. Việc Ấn Độ đang xem xét mua xe tăng Armata cũng được đề cập trong các ấn phẩm phân tích quân sự của họ", tờ Zvezda cho biết. Trước đó Ấn Độ đã công bố họ có kế hoạch thay thế 1.770 xe tăng T-72 bằng sản phẩm hiện đại hơn, thách thức chính là T-14 Armata có giá khá cao, ước tính khoảng 250 triệu Ruble, tổng số tiền New Delhi phải chi ra sẽ là 442,5 tỷ Ruble. Như vậy là với hơn 1.000 xe tăng T-90 Bhismah đang có trong biên chế cùng với 464 chiếc T-90MS sắp được bàn giao thì lục quân Ấn Độ vẫn tỏ ra chưa hài lòng. Đây là điều dễ hiểu khi căng thẳng biên giới với Trung Quốc đang gia tăng, trong đó lực lượng tăng thiết giáp của Bắc Kinh hiện vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với New Delhi. Cần nói thêm rằng theo Bộ trưởng Công Thương Nga Dennis Manturov, xe tăng T-14 Armata đã được thử nghiệm tại Syria và có kết quả tốt, mặc dù chưa có bình luận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga. Bên cạnh đó cần nhắc lại rằng vào tháng 8/2019, trang Sina từng cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tới Nga vào tháng 9/2019 để tham gia Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 5 và Hội nghị thượng đỉnh song phương Nga - Ấn Độ lần thứ 20. Bên cạnh các thỏa thuận nhằm thúc đẩy kinh tế thì hợp tác quốc phòng sẽ là một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự, giới chuyên môn nhận định sẽ có thêm nhiều thương vụ mua sắm vũ khí được mang ra bàn thảo. Theo nguồn tin của Sina thì Nga có thể bán xe tăng T-14 Amata thế hệ mới cho Ấn Độ với giá trị ước tính lên tới 4,5 tỷ USD, số lượng cụ thể có thể lên tới trên 1.700 chiếc. Số tiền theo dự đoán của Sina như vậy đã gia tăng đáng kể, dẫn tới nhận định sẽ chỉ có vài trăm xe tăng T-14 Armata được Nga cung cấp nguyên chiếc, số còn lại sẽ do Ấn Độ tự sản xuất trong nước theo chương trình "Make in India". Ngoài ra New Delhi còn được dự đoán sẽ sử dụng công nghệ trên xe tăng T-14 Armata nhằm phát triển các phương tiện chiến đấu mặt đất tương lai của họ. Đối với Nga, hợp đồng cung cấp số lượng lớn xe tăng T-14 Armata cho Ấn Độ còn giúp Moskva có nguồn tiền để tái đầu tư sản xuất và phân bổ nghiên cứu cho các chương trình vũ khí khác. Trái với hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf, thương vụ đối với xe tăng T-14 Armata có thể sẽ không vướng phải sự cản trở từ Mỹ. Việc Ấn Độ mua số lượng cực lớn T-14 Armata chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc phải thật khẩn trương nghiên cứu chế tạo một dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mới làm đối trọng tương xứng.

Nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga cho biết, Ấn Độ có thể trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất đối với xe tăng T-14 Armata bằng cách ký kết thỏa thuận mua tổng cộng 1.770 chiếc. Giá trị hợp đồng ước tính khoảng 442,5 tỷ Ruble (6,3 tỷ USD) và thương vụ này có thể trở thành lớn nhất trên thế giới. Nguồn tin nói thêm, Ấn Độ và Nga đang tiến hành đàm phán và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trước cuối năm nay. "Ấn Độ đang xem xét mua xe tăng T-14 Armata khi sản phẩm trên đang được xúc tiến để xuất khẩu. Ấn Độ tỏ ra rất quan tâm đến phương tiện tác chiến này". "Các quan chức đang quyết định thành phần nào của T-14 Armata được phép xuất khẩu và những gì không. Việc Ấn Độ đang xem xét mua xe tăng Armata cũng được đề cập trong các ấn phẩm phân tích quân sự của họ", tờ Zvezda cho biết. Trước đó Ấn Độ đã công bố họ có kế hoạch thay thế 1.770 xe tăng T-72 bằng sản phẩm hiện đại hơn, thách thức chính là T-14 Armata có giá khá cao, ước tính khoảng 250 triệu Ruble, tổng số tiền New Delhi phải chi ra sẽ là 442,5 tỷ Ruble. Như vậy là với hơn 1.000 xe tăng T-90 Bhismah đang có trong biên chế cùng với 464 chiếc T-90MS sắp được bàn giao thì lục quân Ấn Độ vẫn tỏ ra chưa hài lòng. Đây là điều dễ hiểu khi căng thẳng biên giới với Trung Quốc đang gia tăng, trong đó lực lượng tăng thiết giáp của Bắc Kinh hiện vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với New Delhi. Cần nói thêm rằng theo Bộ trưởng Công Thương Nga Dennis Manturov, xe tăng T-14 Armata đã được thử nghiệm tại Syria và có kết quả tốt, mặc dù chưa có bình luận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga. Bên cạnh đó cần nhắc lại rằng vào tháng 8/2019, trang Sina từng cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tới Nga vào tháng 9/2019 để tham gia Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 5 và Hội nghị thượng đỉnh song phương Nga - Ấn Độ lần thứ 20. Bên cạnh các thỏa thuận nhằm thúc đẩy kinh tế thì hợp tác quốc phòng sẽ là một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự, giới chuyên môn nhận định sẽ có thêm nhiều thương vụ mua sắm vũ khí được mang ra bàn thảo. Theo nguồn tin của Sina thì Nga có thể bán xe tăng T-14 Amata thế hệ mới cho Ấn Độ với giá trị ước tính lên tới 4,5 tỷ USD, số lượng cụ thể có thể lên tới trên 1.700 chiếc. Số tiền theo dự đoán của Sina như vậy đã gia tăng đáng kể, dẫn tới nhận định sẽ chỉ có vài trăm xe tăng T-14 Armata được Nga cung cấp nguyên chiếc, số còn lại sẽ do Ấn Độ tự sản xuất trong nước theo chương trình "Make in India". Ngoài ra New Delhi còn được dự đoán sẽ sử dụng công nghệ trên xe tăng T-14 Armata nhằm phát triển các phương tiện chiến đấu mặt đất tương lai của họ. Đối với Nga, hợp đồng cung cấp số lượng lớn xe tăng T-14 Armata cho Ấn Độ còn giúp Moskva có nguồn tiền để tái đầu tư sản xuất và phân bổ nghiên cứu cho các chương trình vũ khí khác. Trái với hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf, thương vụ đối với xe tăng T-14 Armata có thể sẽ không vướng phải sự cản trở từ Mỹ. Việc Ấn Độ mua số lượng cực lớn T-14 Armata chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc phải thật khẩn trương nghiên cứu chế tạo một dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mới làm đối trọng tương xứng.