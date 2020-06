Tờ Economic Times ngày 22-6-2020 đưa tin, Ấn Độ sẽ thúc ép Nga nhanh chóng chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400 cho New Delhi trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tới Moscow, bắt đầu từ ngày 22-6. Yêu cầu cấp thiết này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc gia tăng. Moscow được cho là đã hoãn hoạt động chuyển giao các hệ thống S-400 trị giá 5,4 tỷ USD cho Ấn Độ đến tháng 12-2021 vì đại dịch Covid-19. New Delhi về cơ bản đã hoàn tất việc chi trả cho các khoản tiền mua S-400 của Nga từ năm ngoái. Trung Quốc, nước có các quan hệ quốc phòng mạnh mẽ với Nga, cũng đã mua S-400 từ Moscow nên điều này càng khiến Ấn Độ lo ngại. Nga dường như muốn kết hợp việc chuyển giao S-400 cho Ấn Độ cùng với một vài quốc gia khác. Tuy nhiên, New Delhi đang rất nóng lòng muốn biết liệu kế hoạch bàn giao có thể được triển khai sớm hơn dựa trên truyền thống quan hệ quân sự giữa hai nước. Việc nhanh chóng sở hữu các hệ thống phòng thủ S-400 sẽ giúp Ấn Độ an tâm hơn trong trường hợp xung đột toàn diện với Trung Quốc. S-400 do phòng thiết kế của tập đoàn Almaz-Antey (Nga) phát triển, đây là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4-2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. S-400 được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy điều khiển. Nó có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu xuất hiện trên không bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây. Với những tính năng vượt trội S-400 được đánh giá là một trong những vũ khí phòng không hàng đầu thế giới.

Tờ Economic Times ngày 22-6-2020 đưa tin, Ấn Độ sẽ thúc ép Nga nhanh chóng chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400 cho New Delhi trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tới Moscow, bắt đầu từ ngày 22-6. Yêu cầu cấp thiết này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc gia tăng. Moscow được cho là đã hoãn hoạt động chuyển giao các hệ thống S-400 trị giá 5,4 tỷ USD cho Ấn Độ đến tháng 12-2021 vì đại dịch Covid-19. New Delhi về cơ bản đã hoàn tất việc chi trả cho các khoản tiền mua S-400 của Nga từ năm ngoái. Trung Quốc, nước có các quan hệ quốc phòng mạnh mẽ với Nga, cũng đã mua S-400 từ Moscow nên điều này càng khiến Ấn Độ lo ngại. Nga dường như muốn kết hợp việc chuyển giao S-400 cho Ấn Độ cùng với một vài quốc gia khác. Tuy nhiên, New Delhi đang rất nóng lòng muốn biết liệu kế hoạch bàn giao có thể được triển khai sớm hơn dựa trên truyền thống quan hệ quân sự giữa hai nước. Việc nhanh chóng sở hữu các hệ thống phòng thủ S-400 sẽ giúp Ấn Độ an tâm hơn trong trường hợp xung đột toàn diện với Trung Quốc. S-400 do phòng thiết kế của tập đoàn Almaz-Antey (Nga) phát triển, đây là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4-2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. S-400 được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy điều khiển. Nó có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu xuất hiện trên không bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây. Với những tính năng vượt trội S-400 được đánh giá là một trong những vũ khí phòng không hàng đầu thế giới.