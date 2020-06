"Trung Quốc đã vượt lằn ranh đỏ khi sát hại dã man 20 binh sĩ Ấn Độ trong cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước ở thung lũng Galwan, phía đông Ladakh, hôm 15-6. Chúng tôi sẵn sàng đối phó động thái leo thang căng thẳng, mọi biện pháp cần thiết đã được thực hiện", một quan chức quốc phòng Ấn Độ giấu tên hôm nay cho biết. Quân đội Ấn Độ đang triển khai hàng loạt khí tài hiện đại đến các căn cứ tiền phương ở Ladakh gồm trực thăng vũ trang Apache AH-64E Guardian mang tên lửa dẫn đường Hellfire, trực thăng vận tải hạng nặng Chinook có khả năng đưa pháo và binh sĩ tới những điểm cao gần biên giới. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã kích hoạt toàn bộ căn cứ không quân ở biên giới phía bắc và đông bắc giáp với Trung Quốc. Tư lệnh không quân Ấn Độ R K S Bhadauria cũng bí mật thăm thành phố Leh và Srinagar hồi giữa tuần để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu tại vùng Ladakh. Việc điều trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới tới biên giới cho thấy xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đươc biết Ấn Độ đã nhận 22 trực thăng tấn công Apache AH-64E Guardian đầu tiên do nhà thầu quốc phòng Mỹ Boeing sản xuất, toàn bộ được điều động tới biên giới với Trung Quốc. Lô trực thăng tấn công Apache sẽ thay thế phi đội Mi-35 của Nga sản xuất để bảo vệ biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Theo India Express, 22 chiếc Apache AH-64E Guardian trị giá khoảng 1,15 tỷ USD, New Delhi đã đặt mua từ Washington vào tháng 9-2015. Số trực thăng này đã được bàn giao trong quý đầu năm nay. Ngoài trang bị cho lực lượng không quân, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng ký hợp đồng mua 6 chiếc Apache AH-64E Guardian cùng vũ khí, trang thiết bị đi kèm trị giá 596 triệu USD cho lục quân nước này hồi năm 2017. Số trực thăng này cũng dự kiến được bàn giao sớm trong thời gian tới. Việc tăng cường loại trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới sẽ giúp Ấn Độ nâng cao sức mạnh của mình trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang với Pakistan và Trung Quốc. AH-64 Apache từ lâu được biết là dòng trực thăng tấn công mạnh mẽ nhất thế giới. Dù vậy Mỹ vẫn tiếp tục nâng cấp dòng trực thăng này lên một tầm cao mới. AH-64E Guardian là thế hệ trực thăng tấn công hạng nặng mới nhất được phát triển trên huyền thoại Apache của Mỹ. So với những phiên bản trước, AH-64E được nâng cấp cả về hệ thống động cơ, điện tử và vũ khí, chúng sẽ đóng vai trò trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới hiện nay. Những tính năng cải tiến này sẽ đáp ứng yêu cầu của Lục quân Mỹ về một máy bay có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công-trinh sát, phục vụ trong nhiều thập kỷ tới. Ở phiên bản AH-64E mới nhất của dòng trực thăng này, chúng đã có tốc độ cao hơn, tầm hoạt động xa hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn các đời trước. Chúng cũng được trang bị cánh quạt chính dài hơn, hệ thống xả thải của động cơ cải tiến, cánh đuôi và cánh quạt đuôi lớn hơn. Cấu hình nâng cấp này sẽ giúp máy bay cải thiện 50% tốc độ bay, 50% tầm hoạt động, giảm 24% mức tiêu thụ nhiên liệu và tăng gấp đôi thời gian phục vụ. AH-64E có phi hành đoàn 2 người, chiều dài 17,7m đường kính roto 16,4m, chiều cao 4,6m. Trọng lượng rỗng 5,1 tấn, trọng tải cất tối đa 9,5 tấn. AH-64E có 2 cánh phụ hai bên hông với 2 điểm treo mỗi cánh có thể mang theo 16 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, giá phóng rocket không điều khiển Hydra 70mm, tên lửa không đối không tầm thấp AIM-92 Stinger. Dưới bụng trực thăng được trang bị một pháo tự động M230 30mm với cơ số 1.200 viên đạn. AH-64 trang bị bộ tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu TADS (AN/ASQ-170). Hệ thống này bao gồm một camera quang truyền hình, hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại FLIR cùng hệ thống máy đo xa laser. AH-64E được trang bị 2 động cơ turboshaft T700-GE-701D công suất 2.000 mã lực/chiếc. Nhờ công suất này AH-64 có tốc độ tối đa đạt 320km/h, tốc độ hành trình 265km/h. Bán kính tác chiến của AH-64E khoảng 550km, phạm vi hoạt động tối đa 2.100km, trần bay lên tới 6.400m. Đây hiện là dòng trực thăng tấn công tốt nhất thế giới.

