Báo chí Nga mới đây đã tiết lộ những thông tin ban đầu về chiếc tiêm kích tàng hình Su-57M Super Sukhoi, hay còn được gọi là Su-57 giai đoạn hai, nó chính là bản nâng cấp của Su-57 Felon. Ngoài phục vụ trong biên chế không quân Nga thì tiêm kích Su-57M sẽ được đẩy mạnh xuất khẩu, Moskva đang rất mong muốn Ấn Độ sẽ đặt hàng chiếc chiến đấu cơ này. Nhưng bất chấp lời chào mời, không quân Ấn Độ (IAF) hiện vẫn chưa tỏ ra mặn mà quan tâm tới đề nghị của Nga, trong đó trở ngại chính là mức giá rất cao của Su-57M. Bên cạnh đó, New Delhi còn đặc biệt lo ngại rằng nếu đặt mua Su-57M thì ít nhất phải sau 5 năm nữa họ mới nhận được máy bay đầu tiên, trong khi nhu cầu đang cấp thiết. Cần nói thêm rằng đó chỉ mốc thời gian sớm nhất, còn thực tế các chương trình vũ khí Nga thường chậm hơn tiến độ khá nhiều, trong bối cảnh này có thông tin cho biết Độ bắt đầu xem xét khả năng mua F-35A của Mỹ. Dựa vào một số nguồn công khai, đơn giá dành cho phiên bản nâng cấp của tiêm kích tàng hình Su-57 là Su-57M sẽ dao động trong khoảng 150 - 200 triệu USD. Đối với nhu cầu của mình, không quân Ấn Độ có kế hoạch mua sắm tới hàng trăm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, rõ ràng New Delhi sẽ phải chi ra nhiều tỷ USD. Ấn Độ đặc biệt quan tâm tới giá trị xuất khẩu của tiêm kích F-35 do Mỹ chế tạo hiện vào khoảng 120 - 140 triệu USD, trong tương lai gần con số trên sẽ giảm xuống còn 80 triệu USD. Điều đáng nói hơn là chiếc tiêm kích tàng hình này đã thể hiện được khả năng qua tình huống thực chiến tại Syria, do vậy New Delhi có khả năng từ bỏ lời đề nghị mua Su-57M của Nga. "Sẽ không quá lời khi nói rằng tiêm kích Su-57 giai đoạn hai dự kiến ra mắt vào năm 2024 là một chiếc máy bay sản xuất hàng loạt thực sự. Ở thời điểm này Su-57 chỉ có thể được coi là phiên bản tiền sản xuất và mức độ hoàn thiện của nó tương đối thấp". "Ngay cả không quân Nga cũng chưa muốn nhận Su-57 với số lượng lớn. Dự đoán giá trị của máy bay chiến đấu Su-57 phiên bản thương mại xuất khẩu cho Ấn Độ có lẽ khó mà thấp hơn 150 triệu USD". "Mức giá này không hề rẻ, nhất là trong những năm gần đây ngân sách mua sắm cho lực lượng vũ trang Ấn Độ không còn được dồi dào như trước kia". "Trong giai đoạn này, Su-57 với mức độ sẵn sàng rất thấp rõ ràng khó mà xuất hiện vào khoảng năm 2025. Nếu Ấn Độ muốn mua một chiến đấu cơ thế hệ thứ năm trong 5 năm tới thì F-35 là ứng viên hàng đầu". "Điều cuối cùng cần lưu tâm là ngay cả khi Ấn Độ muốn mua Su-57M, họ vẫn phải chờ ít nhất cho đến khi chiếc tiêm kích giai đoạn hai bước vào sản xuất hàng loạt, cho nên khả năng New Delhi mua Su-57M là rất nhỏ", Avia-pro nhận định. Trước đó Ấn Độ cũng từ bỏ chương trình hợp tác với Nga để chế tạo phiên bản hai chỗ ngồi của tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 với tên gọi FGFA, cho nên thật khó để New Delhi đặt niềm tin vào máy bay tàng hình Nga.

