Truyền thông Ai Cập cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị thực hiện một cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Libya có tên Decisive 2020, đây là phản ứng trước thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc tập trận ở Địa Trung Hải. Thông tin trên được hãng thông tấn Ai Cập "Cairo and People" (Al-Qahira w Al-Nas) tiết lộ trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter về "hành động quân sự tại biên giới phía Tây", tức là sát với Libya. Cuộc diễn tập của quân đội Ai Cập diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận khổng lồ ngoài khơi bờ biển Libya trong giai đoạn tới. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời hải quân nước này nói rằng cuộc diễn tập dự kiến được gọi là Naftex, sẽ diễn ra ngoài khơi bờ biển Libya ở 3 khu vực khác nhau và mang những tên đặc biệt, đó là Barosos, Targot Rais và Chaka Bay. Ankara tiết lộ rằng hành động quân sự này sẽ diễn ra sớm, nhằm sẵn sàng đối phó với tình hình chiến tranh ở phía Đông Địa Trung Hải, bên cạnh những gì được mô tả là căng thẳng leo thang ở Libya trong giai đoạn gần đây. Cần nhớ lại rằng quân đội Ai Cập từng tuyên bố sẽ chính thức đưa quân vào Libya để trợ giúp đồng minh Quân đội Quốc gia Libya (LNA) nếu thành trì cuối cùng của họ là thành phố chiến lược Sirte thất thủ. Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có động thái rất cứng rắn nhằm ủng hộ các lực lượng vũ trang của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) do họ hậu thuẫn. Ankara vừa cho biết hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf Nga bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ khoảng một năm trước sẽ được triển khai tại Libya, nhằm khóa chặt không phận nước này khỏi sự xuất hiện của bất kỳ máy bay chiến đấu nào trên bầu trời. Quyết định trên được chính quyền Ankara đưa ra trên cơ sở một số quốc gia đang tích cực giúp đỡ LNA, khiến cho phe GNA cũng như Thổ Nhĩ Kỳ bị mất lợi thế trên chiến trường. "Ankara muốn duy trì sự cân bằng giữa Moskva và Washington, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn mạo hiểm quan hệ của mình một mặt bằng chi phí của bên kia". "Một trong những kịch bản thuận lợi nhất có thể được thực hiện là triển khai S-400 ở Libya, theo các thỏa thuận về an ninh và hành động quân sự giữa Ankara và Tripoli", tạp chí Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Nếu dự định trên sớm được triển khai, không phận Libya sẽ thực sự trở thành "bầu trời đóng" với cả lực lượng không quân LNA lẫn Ai Cập, nhất là khi đã có thông báo về sự tham chiến quy mô nhỏ của chiến đấu cơ Cairo. Không chỉ có vậy, nếu S-400 Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai thì bản thân Nga cũng phải cảm thấy "giật mình" nếu thực sự các chiến đấu cơ MiG-29 và Su-24 có mặt tại căn cứ không quân Al-Jufra thực sự là của họ. Một cuộc chiến tranh thế giới quy mô nhỏ với sự tham gia của các cường quốc khu vực trên chiến trường quốc gia Bắc Phi Libya đang ngày càng trở nên hiện hữu và làm cho cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại.

