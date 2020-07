Theo Al Masdar New, Ai Cập đã triển khai sư đoàn phòng không S-300VM Antey-2500 tới biên giáp Libya, kiểm soát khu vực có bán kính 250 km, khiến tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ nếu cố gắng tiếp cận khu vực sẽ đối diện nguy cơ bị bắn hạ. Việc triển khai các hệ thống phòng không tối tân của Ai Cập ở biên giới Libya được cho là có liên quan đến cuộc tập trận mà quân đội nước này đang tiến hành. Tuy nhiên Ai Cập không che giấu ý định vũ khí này sẽ được kích hoạt nếu Thổ Nhĩ Kỳ có hành động dù là nhỏ nhất chống lại Quân đội Quốc gia Libya (LNA), Cairo khẳng định họ không nói đùa và sẵn sàng sử dụng tổ hợp phòng không đáng sợ này. Theo giới thiệu, S-300VM Antey-2500 được phát triển bởi tổ hợp Almaz - Altey là hệ thống phòng không tầm xa mạnh mẽ với khả năng chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-300VM là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không S-300V với sự cải tiến ở hầu hết các thành phần trong tổ hợp, cung cấp năng lực tác chiến vượt trội. Cụ thể tầm bắn tên lửa được tăng lên, thiết kế lại radar hỏa lực 9S32 Grill Pan áp dụng một số công nghệ từ radar cảnh báo sớm 9S19 High Screen. S-300VM được xuất khẩu ra thị trường vũ khí thế giới dưới tên Antey-2500. Hệ thống S-300VM Antey-2500 có thể dễ dàng phân biệt với S-300V ở radar hỏa lực 9S32M/ME Grill Screen được thiết kế lại, cùng với một phần không kém quan trọng đó là loại đạn tên lửa 9M82M/ME mới cực kỳ uy lực. Radar cảnh giới của tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM Antey-2500 cũng là các phiên bản nâng cấp mới 9S15M/MV Bill Board B và 9S19M2 Imbir High Screen B. Theo nhà sản xuất, tầm bắn của tên lửa 9M82M là 200 km đối với mục tiêu hàng không, nhưng theo giới thiệu mới nhất thì cự ly tối đa của đạn 9M82M lên tới 250 km và tốc độ không ít hơn 4,5 km/s. Cùng với tên lửa thì radar mới cũng tăng tầm phát hiện mục tiêu, radar 9S15M2 Bill Board B có cự ly trinh sát 320 km so với tối đa 240 km ở Bill Board A, radar 9S18M2 High Screen B tầm bao quát 250 km so với 175 km của 9S18 High Screen A. Sự thay đổi nổi bật nhất trong cụm radar của S-300VM là radar điều khiển hỏa lực đa kênh 9S32M Grill Screen có công suất mạnh hơn và mảng ăng ten to hơn dựa trên thiết kế của radar 9S32 High Screen. Tầm hiệu quả của nó đối với mục tiêu bay là ngoài 200 km, nhưng chắc có lẽ phải lớn hơn tầm bắn 250 km của tên lửa 9M82M được đài radar 9S32M dẫn bắn. Xét về tầm bắn hiệu quả đối với các mục tiêu hàng không, tên lửa đánh chặn 9M82M/ME và 9M83M/ME của hệ thống S-300VM thua kém một chút so với loại tên lửa đỉnh cao 40N6 của hệ thống S-400 Triumf. Còn lại thì tên lửa 9M82M/ME ngang ngửa với tên lửa 48N6E3 của hệ thống S-400, tốt hơn tên lửa 48N6E2 của hệ thống S-300PMU2 Favorit và các thế hệ tên lửa 48N6 trang bị cho các tổ hợp S-300. Xét về khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo, tên lửa đánh chặn 9M82M/ME cũng ngang ngửa khi đặt cạnh đạn tầm xa 48N6E3 và vượt trội so với 48N6E2. Ngoài tầm bắn còn có một yếu tố rất quan trọng nữa đó là tên lửa hai tầng của S-300VM Antey-2500 có tốc độ bay nhanh hơn tên lửa của hệ thống S-300PMU-2 Favorit. Lợi thế của việc này là tên lửa S-300VM sẽ bay đến mục tiêu nhanh hơn, đồng thời động năng tiếp cận mục tiêu cao hơn so với dòng tên lửa một tầng 48N6. Tốc độ trung bình của tên lửa 9M82 cũng đã bằng 85 - 90% tốc độ tối đa của tên lửa 48N6E2/E3. Ống phóng kiêm ống bảo quản giúp tên lửa chỉ phải kiểm tra tình trạng sau quãng thời gian lên tới 10 năm. Thời gian bay đến mục tiêu ngắn và động năng tiếp cận cao giúp tên lửa của S-300VM thêm nguy hiểm khi máy bay đối phương sẽ có rất ít thời gian để thực hiện các biện pháp phòng vệ hay né tránh. Đảm nhận nhiệm vụ mang phóng 2 loại tên lửa cho S-300VM là xe chiếu xạ - phóng tên lửa 9A83ME mang 4 quả tên lửa 9M83M/ME, xe nạp đạn - phóng tên lửa 9A84ME mang 2 quả tên lửa 9M82M/ME. Xe 9A84ME ngoài mang 2 tên lửa thì nó cũng có radar đặt thấp, còn xe 9A83ME thì radar đặt trên trục cao. Sở dĩ có sự khác biệt này là do tính chất nhiệm vụ, phản ánh qua loại tên lửa đặt trên 2 xe khác nhau. Xe 9A84ME với tên lửa 9M82M/ME hạng nặng chuyên đánh chặn tầm xa, mục tiêu chủ yếu là tên lửa đạn đạo bổ nhào từ bầu khí quyển hoặc máy bay AWACS, gây nhiễu tầm cao từ xa. Trong khi đó xe 9A83ME mang tên lửa 9M83M/ME nhỏ hơn với mục tiêu chủ yếu là máy bay hoạt động trên mọi dải độ cao, trong đó có độ cao thấp. Khi làm việc, radar đặt trên tháp sẽ phát hiện được ngoài máy bay bay cao thì còn thêm cả phi cơ bay thấp, bao gồm cả tên lửa hành trình bay bám địa hình cũng không thoát được “mắt thần” từ trên cao nhìn xuống. Cũng như S-300V, toàn bộ các thành phần của hệ thống S-300VM Antey-2500 đều được đặt trên khung xe bánh xích bọc thép MT-T có khả năng việt dã cực tốt. Việc Cairo triển khai S-300VM tại biên giới theo nhận định sẽ thúc đẩy Ankara sớm đưa S-400 Triumf tới tham chiến, nếu vậy sẽ có màn đối đầu nảy lửa giữa hai hệ thống tên lửa phòng không tối tân do Nga chế tạo tại quốc gia Bắc Phi này.

