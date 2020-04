Hiện tại nhiều tổ hợp Aegis Ashore (Aegis trên cạn) đang được quân đội Mỹ triển khai trên lãnh thổ các quốc gia Đông Âu từng là đồng minh cũ của Nga nhằm sẵn sàng tác chiến. Kết cấu mỗi tổ hợp Aegis Ashore cũng tương tự như khi lắp đặt trên tàu chiến, bao gồm một tháp radar với các đài radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/SPY-1D đi kèm bệ phóng thẳng đứng Mk 41. Hệ thống Aegis Ashore có thể triển khai nhiều loại tên lửa đánh chặn tối tân như SM-2/3/6, ngoài ra chúng còn có thể phóng cả tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk. Đối với tên lửa đạn đạo, nó dễ bị đánh chặn nhất khi vừa rời bệ phóng, khi đó cả độ cao, sức cơ động và tốc độ đều còn thấp, do vậy việc các hệ thống Aegis Ashore của Mỹ áp sát biên giới khiến Nga cực kỳ lo lắng. Hãng thông tấn TASS của Nga cho rằng với mạng lưới hệ thống Aegis Ashore triển khai dày đặc ở Đông Âu, Mỹ có thể kiểm soát toàn bộ sườn Tây (tức là phần lãnh thổ châu Âu) của Nga, vô hiệu hóa gần 150 đầu đạn hạt nhân của Matxcơva. TASS bình luận rằng "Một trong những cơ sở phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ đang được xây dựng tại làng Redzikovo của Ba Lan. Hiện tại việc thi công đang gián đoạn do Lầu Năm Góc thay đổi nhà thầu không đáp ứng kịp thời gian xây dựng". "Nhưng sau 1 hoặc 2 năm nữa tổ hợp này sẽ hoàn thành, quân đội Mỹ có thể kiểm soát toàn bộ khu vực châu Âu của Nga với các vị trí triển khai tên lửa đạn đạo Topol-M và Yars ở Tatishchevo, Teikovo và Kozelsk". "Đây là nơi triển khai khoảng 134 đầu đạn hạt nhân - ít hơn một nửa kho vũ khí tấn công chiến lược đặt trên mặt đất của chúng ta nhưng vẫn gây ra mối nguy cơ nghiêm trọng". "Ngoài ra việc Washington áp dụng chương trình Prompt Global Strike, bố trí tới 6.000 tên lửa hành trình từ các căn cứ NMD, tàu mặt nước và tàu ngầm hạt nhân chiến lược trở thành chất xúc tác cho cuộc chạy đua vũ trang mới". "Mỹ rõ ràng đang mong muốn phá vỡ các nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược New START được lập ra vì mục đích tăng cường sự ổn định". "Nguyên tắc của hiệp ước là duy trì sự cân bằng đối với kho vũ khí hạt nhân, cùng ngăn cản nhau không tiến hành cuộc tấn công, nhưng bằng hành động đơn phương, Mỹ rõ ràng muốn thiết lập sự thống trị mới", báo cáo của TASS. Cần lưu ý rằng các hệ thống Aegis Ashore này không đơn giản chỉ là vũ khí phòng thủ khi bệ phóng Mk 41 của nó bắn được cả tên lửa hành trình Tomahawk, đây là điều Nga cực kỳ lo ngại. Tâm trạng bất an của Nga còn được hiện thực hóa sau vụ thử tên lửa Tomahawk từ bệ phóng triển khai trên đất liền được Mỹ thực hiện không lâu sau khi rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Trước tình hình trên, giới chuyên gia cho rằng Nga nên tìm kiếm những biện pháp mới để bảo vệ biên giới và chủ quyền của mình, trước mắt là chế tạo các vũ khí có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa của Mỹ.

