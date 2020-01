Căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể biến thành xung đột nhất là sau khi Tổng thống Trump ra lệnh hạ sát Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng gục ngã. Lực lượng Vệ binh cộng hòa Iran cũng như một số tổ chức thánh chiến khác thân nước này đã đe dọa trả thù cho vị tướng tư lệnh của họ vừa bị ám sát. Ngay sau tuyên bố là các động thái tập trận nhằm thị uy sức mạnh của quân đội Iran. Đáng chú ý trong biên chế quân đội Iran có tới 650 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 do Nga sản xuất. BMP-2 là thế hệ xe chiến đấu bộ binh thứ hai, được Liên Xô thiết kế và đưa vào chế tạo từ thập niên 1980. So với BMP-1, BMP-2 được cải tiến mạnh mẽ về khả năng bảo vệ trước hỏa lực của đối phương. BMP-2 có tháp xe rộng hơn so với BMP-1. Xa trưởng sẽ ngồi trong tháp xe cùng với pháo thủ. Hỏa lực trên xe trở nên mạnh hơn với pháo tự động 2A42 30 mm, súng máy PKT đồng trục 7,62 mm cùng hộp tiếp đạn 2.000 viên. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm tên lửa chống tăng 9M111 Fagot hay 9M113 Konkurs với sức công phá mạnh mẽ đủ sức hủy diệt xe tăng đối phương hoặc phá tan công sự địch. Bên cạnh đó, xe BMP-2 có thể được trang bị cả RPG-7 với cơ số đạn là 5 quả. Số lỗ châu mai mỗi bên xe giảm xuống còn 2. Ngoài kíp xe 3 người gồm trưởng xe, lái xe và pháo thủ, mỗi chiếc BMP-2 có thể chở được 7 lính bộ binh tùng thiết. Tuy ra đời từ thập niên 1980, BMP-2 vẫn được coi là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh phổ biến và tốt nhất thế giới.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể biến thành xung đột nhất là sau khi Tổng thống Trump ra lệnh hạ sát Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng gục ngã. Lực lượng Vệ binh cộng hòa Iran cũng như một số tổ chức thánh chiến khác thân nước này đã đe dọa trả thù cho vị tướng tư lệnh của họ vừa bị ám sát. Ngay sau tuyên bố là các động thái tập trận nhằm thị uy sức mạnh của quân đội Iran. Đáng chú ý trong biên chế quân đội Iran có tới 650 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 do Nga sản xuất. BMP-2 là thế hệ xe chiến đấu bộ binh thứ hai, được Liên Xô thiết kế và đưa vào chế tạo từ thập niên 1980. So với BMP-1, BMP-2 được cải tiến mạnh mẽ về khả năng bảo vệ trước hỏa lực của đối phương. BMP-2 có tháp xe rộng hơn so với BMP-1. Xa trưởng sẽ ngồi trong tháp xe cùng với pháo thủ. Hỏa lực trên xe trở nên mạnh hơn với pháo tự động 2A42 30 mm, súng máy PKT đồng trục 7,62 mm cùng hộp tiếp đạn 2.000 viên. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm tên lửa chống tăng 9M111 Fagot hay 9M113 Konkurs với sức công phá mạnh mẽ đủ sức hủy diệt xe tăng đối phương hoặc phá tan công sự địch. Bên cạnh đó, xe BMP-2 có thể được trang bị cả RPG-7 với cơ số đạn là 5 quả. Số lỗ châu mai mỗi bên xe giảm xuống còn 2. Ngoài kíp xe 3 người gồm trưởng xe, lái xe và pháo thủ, mỗi chiếc BMP-2 có thể chở được 7 lính bộ binh tùng thiết. Tuy ra đời từ thập niên 1980, BMP-2 vẫn được coi là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh phổ biến và tốt nhất thế giới.