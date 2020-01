Trong thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz trong đó hầu như mọi cáo buộc đều tập trung vào Iran sau những lời đe dọa của họ. Vào hôm 12-5-2019, Saudi Arabia cho biết 2 tàu chở dầu của nước này đã bị phá hoại gần bờ biển Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sự kiện trên diễn ra khi căng thẳng khu vực đang gia tăng. Tại thời điểm đó, Iran đã đưa ra tuyên bố sẵn sàng đóng eo biển Hormuz - yết hầu của tuyến đường vận tải dầu qua vịnh Ba Tư và đe dọa sẽ tấn công mọi tàu chở dầu đi qua đây. Mọi nghi ngờ khi đó đều hướng vào Iran, tuy nhiên do thiệt hại không lớn và thủ phạm chưa được xác định một cách rõ ràng cho nên căng thẳng đã tạm thời lắng dịu. Sự kiện nghiêm trọng hơn đã tới vào ngày 13-6, 2 tàu chở dầu mang quốc tịch của Quần đảo Marshall và Panama đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi hứng chịu đòn tấn công tại vị trí gần eo biển Hormuz sát vịnh Ba Tư. Các tàu chở dầu trên bị tấn công bằng ngư lôi (hoặc thủy lôi), cho thấy đây là hành động được thực hiện bởi lực lượng hải quân chính quy chứ không phải các nhóm cướp biển hay khủng bố thường thấy. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các tàu chiến của hạm đội 5 hải quân Mỹ đã nhận tín hiệu cấp cứu và có mặt tại hiện trường để làm công tác cứu hộ thuyền viên. Tiếp đó là sự việc tàu chở dầu Stena Impero của Anh bị Iran bắt giữ nhằm trả đũa hành động tương tự mà London đã thực hiện với một tàu chở dầu của mình trước đó. Trong các sự việc trên, theo truyền thông khu vực đăng tải thì Iran đều bị quy trách nhiệm ở vai trò thủ phạm chính, nhiều lời cáo buộc đã nhằm vào chính quyền Tehran. Tuy nhiên mới đây một sự việc khác được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra tại eo biển Hormuz, nhưng lần này bên hứng chịu thiệt hại lại là Iran. Tại cảng của thành phố Yask thuộc Iran, một vụ tấn công chưa xác định được thủ phạm đã nhằm vào 4 con tàu của quốc gia Trung Đông này. Căn cứ hình ảnh được công bố trên các phương tiện truyền thông, có thể thấy rằng các con tàu bị nhấn chìm hoàn toàn trong ngọn lửa, ngoài ra chưa có bất kỳ thông tin nào về các nạn nhân được công bố vào lúc này. Theo nguồn tin địa phương, 4 con tàu bị bốc cháy bao gồm cả tàu chở hàng và tàu đánh cá. Bên cạnh đó còn có thông tin cho rằng đám cháy bắt đầu lan sang các tàu lân cận, do vậy có nguy cơ gây ra thiệt hại ở mức nghiêm trọng hơn nhiều. Hiện tại chính quyền Tehran không bình luận về những gì đã xảy ra, tuy nhiên do ngọn lửa trên các con tàu trên đều bùng lên gần như đồng thời, cho nên không loại trừ đã khả năng đã diễn ra hoạt động phá hoại nhằm vào Iran từ những đối thủ của đất nước này. Mặc dù lúc này có một số tiết lộ ban đầu về vụ nổ xảy ra, nhưng các nguồn tin vẫn không thể làm rõ dữ liệu rằng liệu vụ nổ có xảy ra trước khi con tàu bị nhấn chìm trong ngọn lửa, hay sau khi chúng đã bị đốt cháy.

