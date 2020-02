"Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các 'đội xung kích' của nhóm khủng bố bị quân đội Syria không kích hôm 27-2 gần thị trấn Behun, tỉnh Idlib", Bộ Quốc phòng Nga hôm nay ra thông cáo cho biết. Cuộc không kích này được không quân Syria thực hiện để đẩy lùi một đợt tấn công lớn của nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS), chi nhánh của al-Qaeda tại Syria, bên trong "vùng giảm căng thẳng" tại Idlib, thông cáo cho biết thêm. Đợt không kích đã khiến ít nhất 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là thương vong nặng nhất của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi nước này triển khai lực lượng tại Syria để hỗ trợ phiến quân đối lập. "Nga đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thông tin về vị trí binh sĩ hoạt động gần các nhóm phiến quân tại Idlib, Syria. Thổ Nhĩ Kỳ sau đó thông báo không có binh sĩ nào của nước này trong khu vực Behun", Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân nước này không tấn công các vị trí gần thị trấn Behun. Nga thực hiện các biện pháp toàn diện "để chấm dứt chiến sự" giữa các lực lượng tại Idlib, Syria và đảm bảo an toàn cho hoạt động di chuyển tử sĩ cùng thương binh của Thổ Nhĩ Kỳ. Giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy do nước này hậu thuẫn với quân đội chính phủ Syria gần đây trở nên ác liệt, sau khi Damascus mở chiến dịch tái chiếm tỉnh Idlib từ tay các nhóm phiến quân Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối chiến dịch quân sự của Syria, cho rằng nó sẽ khiến hàng triệu người tị nạn tràn qua biên giới phía bắc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về căng thẳng leo thang sau vụ không kích và kêu gọi các bên tại tỉnh Idlib ngừng bắn lập tức. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên án các cuộc không kích của Syria và Nga nhằm vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy do nước này hậu thuẫn ở Idlib. Giao tranh tại tỉnh Idlib trở nên dữ dội hơn từ đầu tháng 2, sau khi nỗ lực xây dựng thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian thất bại. Idlib hiện là khu vực duy nhất của Syria do phiến quân đối lập kiểm soát. Điều này khiến Damascus nhiều lần triển khai lực lượng lớn nhằm đánh bật phiến quân đối lập. Bước đầu liên quân Nga-Syria đã giành được những thắng lợi nhất định, tuy nhiên sau đó Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp khiến quân đội Syria bị đánh bật ra khỏi nhiều vị trí. Báo cáo chiến trường cũng cho biết đã có những cuộc đụng độ giữa lực lượng chính quy của quân đội Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện những lực lượng đối lập thân Thổ Nhĩ Kỳ đang dần lấy lại sức mạnh và thắng thế ở nhiều thị trấn mà trước đây đã bị mất vào tay quân đội Syria. Chiến trường Syria tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới, hiện các khí tài của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đổ dồn về phía Bắc Syria. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tìm cách gỡ tình thế hiện tại ở Syria, tuy nhiên cả hai bên vẫn đang có quá nhiều bất đồng để có thể tìm ra giải pháp chung.

