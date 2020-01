"Ngay cả lựa chọn nhẹ nhàng nhất cũng sẽ mang tới cơn ác mộng lịch sử với người Mỹ", Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nói với hãng thông tấn Fars hôm nay, đề cập tới những phương án trả đũa vụ Mỹ không kích hạ sát thiếu tướng Iran Qassem Soleimani. Tuy nhiên, ông không nêu thêm chi tiết. Linh cữu của Soleimani, cựu tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được đưa về quê nhà Kerman để an táng. Nhiều người dự lễ tang than khóc và hô vang khẩu hiệu chống Mỹ cũng như Tổng thống Donald Trump. "Chúng ta sẽ trả thù, một cuộc trả thù thật cứng rắn và dứt khoát", Tư lệnh IRGC Hossein Salami tuyên bố trước hàng chục nghìn người ở Kerman. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) từng bị Mỹ liệt vào nhóm khủng bố. Trong tay của lực lượng này đang sở hữu nhiều vũ khí cực mạnh trong đó có cả các tên lửa đạn đạo. Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và các chỉ huy quân sự nước này cũng cảnh báo trả đũa Mỹ tương xứng với quy mô vụ không kích Soleimani, nhưng thời gian và địa điểm phụ thuộc vào Iran. Bất chấp những tuyên bố cứng rắn, các nhà phân tích cho rằng Iran vẫn muốn tránh xung đột trực diện với Mỹ nhưng có thể tiến hành các cuộc tấn công ở cấp độ nhẹ hơn. Gholamali Abuhamzeh, chỉ huy IRGC tại Kerman, hôm 3-1 cảnh báo 35 mục tiêu Mỹ nằm trong tầm ngắm của Iran. Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tấn công 52 mục tiêu của Iran, bao gồm các địa điểm văn hóa, nếu Tehran trả đũa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper dường như ám chỉ sẽ không tấn công các mục tiêu như Trump nói khi khẳng định Lầu Năm Góc "sẽ tuân thủ những điều luật về xung đột vũ trang", bởi việc tấn công địa điểm văn hóa sẽ vi phạm một số điều ước quốc tế và có thể bị coi là tội ác chiến tranh. Tuy vậy đòn tấn công bằng 13 quả tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ Mỹ tại Iraq rạng sáng nay có thể khiến cho tình hình xấu đi. "Những người lính dũng cảm thuộc đơn vị không gian vũ trụ của IRGC đã tiến hành cuộc tấn công thành công với hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad, nhân danh tướng Soleimani. Chúng tôi kêu gọi người Mỹ rút toàn bộ lính về nước để tránh có thêm thiệt hại", IRGC ra tuyên bố. Cuộc tấn công căn cứ Ain al-Asad diễn ra vào lúc 1h20 giờ địa phương, trùng với khoảng thời gian đoàn xe của thiếu tướng Soleimani bị trúng tên lửa bên ngoài sân bay ở Baghdad, Iraq, ngày 3-1. Phía Mỹ đã lệnh cho các chiến đấu cơ F-35 cất cánh từ căn cứ Saudi Arabia, bên cạnh đó các đơn vị bộ binh tại Trung Đông đã được lệnh vào vị trí chiến đấu. Sau khi được báo về vụ tấn công tại căn cứ ở Iraq, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp khẩn cùng các cố vấn hàng đầu tại Nhà Trắng. Cuộc họp kết thúc sau hơn một giờ, nhưng Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ không phát biểu trên truyền hình về vụ tấn công như kế hoạch trước đó.

