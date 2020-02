37.000 binh sỹ khối NATO chuẩn bị tập trận quy mô lớn

ANTD.VN -Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg mới đây cho biết, khoảng 37.000 binh sỹ từ 18 nước sẽ tham gia cuộc tập trận do Mỹ tổ chức với tên gọi “Người bảo vệ châu Âu 2020”.

Một cuộc tập trận của NATO

“Khoảng 37.000 binh sỹ từ 18 nước sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên ‘Người bảo vệ châu Âu 2020’ do Mỹ tổ chức. Đây là đợt triển khai quân lớn nhất của Mỹ tới châu Âu trong hơn 25 năm qua. Cuộc tập trận thể hiện cam kết mạnh mẽ của Washington đối với NATO cũng như với an ninh và tự do của châu Âu", ông Stoltenberg cho biết.

“Cuộc tập trận ‘Người bảo vệ châu Âu 2020' không trực tiếp nhằm chống lại bất cứ quốc gia cụ thể nào… Nó mang tính phòng thủ, thể hiện khả năng nhanh chóng điều động một lượng lớn binh sỹ từ Mỹ tới châu Âu nhằm giúp bảo vệ đồng minh NATO khác nếu cần thiết”, Tổng thư ký NATO nói thêm.

Cuộc tập trận sẽ được tổ chức vào tháng 5 và tháng 6-2020, chủ yếu ở Đức, Ba Lan và các quốc gia Baltic. Mỹ sẽ điều động 20.000 binh sỹ tới châu Âu trong những tháng tới.