Quân nhân Mỹ trên 30 tuổi bắt buộc phải xét nghiệm testosterone

ANTD.VN - Lầu Năm Góc đã khôi phục chương trình xét nghiệm bắt buộc tình trạng thiếu hụt testosterone đối với quân nhân nam từ 30 tuổi trở lên, bất chấp những cảnh báo rằng việc sàng lọc đại trà và điều trị không đúng chỉ định có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Việc xét nghiệm tetestosterone sẽ là bắt buộc đối với nam quân nhân Mỹ từ 30 tuổi trở lên

Theo hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 18-9, xét nghiệm sẽ được đưa vào chương trình đánh giá sức khỏe định kỳ và khám thể chất hàng năm của quân đội Mỹ.

Quân nhân dưới 30 tuổi có thể được xét nghiệm khi xuất hiện dấu hiệu lâm sàng hoặc chủ động đề nghị.

Lầu Năm Góc cho biết quy định mới nhằm thiết lập tiêu chuẩn chung về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị thiếu hụt testosterone trong quân đội.

Chính sách trước mắt chỉ áp dụng với quân nhân nam; hướng dẫn riêng dành cho quân nhân nữ sẽ được ban hành sau.

Chương trình này được công bố lần đầu vào tháng 7-2026 với mục tiêu phát hiện sớm các vấn đề nội tiết, bảo vệ sức khỏe lâu dài và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng dù quân đội đầu tư lớn vào vũ khí và trang thiết bị, năng lực của mỗi quân nhân vẫn là yếu tố quyết định trên chiến trường.

Đầu tháng 9-2026, Lầu Năm Góc đăng hướng dẫn triển khai việc xét nghiệm này nhưng rút lại chỉ một ngày sau đó để tiến hành cập nhật.

Quyết định mới đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong giới y khoa. Một số chuyên gia cho rằng việc kiểm tra testosterone đại trà đối với người không có triệu chứng là không cần thiết.

Hiệp hội Nội tiết và Hiệp hội Tiết niệu Mỹ hiện không khuyến nghị sàng lọc thường quy theo cách này.

Nồng độ testosterone có thể thay đổi theo thời điểm lấy mẫu, giấc ngủ, thể trạng, bệnh nền và việc sử dụng thuốc.

Vì vậy, một kết quả thấp đơn lẻ chưa đủ để xác định người được xét nghiệm mắc bệnh hoặc cần điều trị bằng liệu pháp hormone.

Các bác sĩ cảnh báo việc bổ sung testosterone không đúng chỉ định có thể làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng, tăng nguy cơ vô sinh và gây thêm những tác động không mong muốn đối với sức khỏe.

Các sản phẩm testosterone tại Mỹ vẫn mang cảnh báo về nguy cơ làm tăng huyết áp và chỉ được phê duyệt cho nam giới có mức hormone thấp liên quan một tình trạng bệnh lý xác định.