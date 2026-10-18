“Quán nhà Haha” tập 1: Duy Khánh làm “người truyền tin” khiến cả quán “bất lực”

ANTD.VN - "Quán nhà Haha" chính thức mở ra một hành trình mới cho cả dàn cast lẫn khán giả. Ngay trong ngày đầu tiên, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra, mang đến cho người xem những giây phút giải trí đầy rộn rã.

Tập 1 Quán nhà Haha đưa người xem đến với xứ Huế mộng mơ, nơi những nghệ sĩ trở thành nhân viên tại quán ăn gia đình cô Bé và chú Phước. Tại đây, dàn cast lần đầu thưởng thức những món ăn gia đình đậm chất Cố đô và tự tay vào bếp chế biến dưới sự hướng dẫn của cô Bé. Theo chân chú Phước, các nghệ sĩ dần quen với công việc của một nhân viên quán ăn thực thụ.

Các nghệ sĩ dần quen với công việc của một nhân viên quán ăn thực thụ

Ngày đầu mở quán, bận rộn nhưng ngập tràn tiếng cười

Cả nhóm được cô chú đón tiếp nồng hậu, chiêu đãi món Bánh canh Nam Phổ đặc sản cho bữa sáng đầu tiên. Duy Khánh chu đáo chuẩn bị những chiếc tạp dề in tên 5 thành viên và tặng cô chú. Út Khánh còn hài hước chia sẻ mình mang thêm rất nhiều chiếc để phòng hờ khách đến quán có rảnh tay thì mang tạp dề vào phụ việc luôn. Anh cả Jun Phạm cũng gửi tặng quán ăn nhỏ của cô chú một chiếc chuông gió, với ngụ ý mang lại may mắn, thu hút tài lộc. Còn Ngọc Thanh Tâm mang theo bộ đồ nghề bếp núc màu hồng xinh xắn để tô điểm cho gian bếp.

Sau bữa sáng, các thành viên bắt tay vào chuẩn bị để kịp giờ mở cửa đón khách. Bùi Công Nam theo chân chú Phước học cách trải khăn và dọn bát đũa lên bàn. Có cơ hội đi riêng với chú Phước, anh ba Nam “nịnh” chú hết lời, liên tục ngọt ngào gọi “chú yêu yêu” để… xin chia sổ đỏ. Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ bản thân từng đi làm phục vụ nhà hàng từ trước, nhưng vì đã lâu không làm nên quên mất cách bài trí bát đũa sao cho đúng chuẩn.

Tư Tâm với bộ đồ nghề màu hồng quen thuộc của mình

Anh cả Jun Phạm như dự đoán trở thành bếp chính của gian bếp cùng với cô Bé. Anh được cô Bé hướng dẫn nấu các món đặc sản như: canh mít lá lốt, vả xúc bánh tráng, cá bống thệ kho tộ… Dưới sự hướng dẫn của cô Bé, cùng khả năng nấu nướng của mình, Jun Phạm không khó để nấu ra được hương vị chuẩn Huế.

Đảm nhận vị trí chạy bàn và tiếp đón khách hàng, Duy Khánh khiến cả gian bếp phải “bật cười bất lực”. Dù quán ăn nhà cô Bé phục vụ trọn gói combo gia đình theo thực đơn trong ngày, anh vẫn không thể nhớ hết tên món và đành phải bê nguyên bảng menu to bằng nửa người ra tận bàn để giới thiệu cho khách. Thậm chí, dù đã cẩn thận hỏi đi hỏi lại tới 3 lần, nhưng khi chạy vào bếp báo món, Duy Khánh vẫn phán một câu xanh rờn “chắc là…”. Quá hiểu người em từ thời Gia đình Haha, Jun Phạm không khỏi nghi ngờ mỗi lần Duy Khánh vào báo đơn.

Dù có phần “vụng về” trong vai trò “người truyền tin” và bưng bê, nhưng Duy Khánh lại cực khéo khuấy động bầu không khí. Anh liên tục biết cách khiến cho khách thoải mái tận hưởng bữa ăn, luôn cống hiến những tiểu phẩm “khó đỡ” với khách hàng lẫn các anh em và cô Bé chú Phước.

Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm vẫn chưa thoát khỏi cảnh rửa bát từ mùa trước. Dẫu vậy, Tư Tâm lại cực kỳ tận hưởng công việc này mà không một lời than vãn. Sự chăm chỉ, tỉ mỉ cùng tinh thần tích cực của Ngọc Thanh Tâm đã giữ cho gian bếp luôn chỉn chu, sạch sẽ.

Về phần Rhymastic, anh vẫn giữ phong cách “nói ít làm nhiều”. Hai Thiện quan sát thấy khu vực nào đang cần phụ là tới phụ liền. Dẫu vậy, mỗi lần cất giọng, nam rapper lại khiến mọi người trầm trồ với vốn “Tiếng Việt Premium” và những màn chơi chữ đỉnh cao.

"Bếp trưởng" Jun Phạm

Bữa tối ấm cúng và lớp học tiếng Huế

Sau một ngày làm việc “đầu tắt mặt tối”, cả nhà quây quần bên mâm cơm tối ấm áp với món bánh ướt thịt nướng thơm lừng do cô Bé, chú Phước cùng các thành viên chuẩn bị. Mâm cơm không chỉ có 5 anh em và hai cô chú, mà còn có sự góp mặt của Xuân An, con trai chú Phước vừa đi làm về.

Bữa ăn sau đó nhanh chóng biến thành một “lớp học tiếng Huế” vô cùng sôi nổi. Chú Phước dí dỏm kể những câu chuyện dở khóc dở cười về sự bất đồng ngôn ngữ giữa các vùng miền. Cả nhà chú Phước còn nhiệt tình giải thích cho dàn cast những từ địa phương mộc mạc như “đôi” là ném, hay “xuốc kì cươi” là quét sân.

Bữa tối thân mật sau một ngày lao động

Trước sự đón tiếp nồng hậu của gia đình, Jun Phạm bộc bạch: “Tụi con may mắn vì mỗi dịp đi show là một lần hiểu thêm văn hóa, con người của mỗi vùng miền. Nhưng riêng chương trình này, tụi con được ở lâu hơn, thấu hiểu sâu sắc hơn tình cảm và con người nơi đây. Kỳ này tụi con mong muốn có nhiều thời gian hơn để chia sẻ, tâm sự với cô chú”. Nam ca sĩ cũng hóm hỉnh thừa nhận trước khi vào Huế từng dặn các em phải cẩn thận vì sợ người Huế khó tính, nhưng giờ thì “người cần cẩn thận lại chính là cô chú vì tụi con quá ồn”.

Một phần “đặc sản” không thể thiếu sau mỗi bữa ăn của 5 anh em chính là trò chơi nối từ. Các thành viên hào hứng rủ cô Bé, chú Phước cùng tham gia. Dù bình thường là cô chú - cháu trong nhà, nhưng khi đã bước vào “cuộc chiến” nối từ, ai nấy đều thi đấu hết mình, không ai chịu nhường ai. Bầu không khí vì thế mà rộn rã tiếng cười.

Quốc Thiên và Minh Hằng xuất hiện khiến dàn cast bất ngờ nhưng rất háo hức

Minh Hằng và Quốc Thiên bất ngờ xuất hiện

Sang ngày thứ hai, công việc đã bắt đầu trơn tru và vào nếp hơn khi các thành viên đều đã biết rõ nhiệm vụ của mình. Sau bữa sáng, cả nhóm quây quần trong gian bếp để chuẩn bị nguyên liệu, sẵn sàng mở cửa đón khách.

Tưởng chừng tập 1 Quán nhà Haha sẽ khép lại trong khung cảnh bình yên ấy thì bất ngờ xuất hiện. Hai vị khách mời Minh Hằng và Quốc Thiên chính thức lộ diện để đồng hành tại chặng Huế. Màn kết hợp giữa 5 thành viên cùng hai nghệ sĩ hứa hẹn mang đến làn gió mới bùng nổ. Khán giả hoàn toàn có thể mong chờ vô số tình huống thú vị, những màn đối đáp nhắng nhít và trải nghiệm ẩm thực Cố đô đầy màu sắc trong các tập tiếp theo.