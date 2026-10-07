“Quán nhà Haha”: Hành trình mang ẩm thực và bản sắc làng quê Việt vào show thực tế

ANTD.VN - Tiếp nối thành công rực rỡ từ "Gia đình Haha", tập đoàn YeaH1 chính thức công bố ra mắt chương trình truyền hình thực tế mới mang tên “Quán nhà Haha”. Tập đầu tiên sẽ chính thức lên sóng lúc 20:30 thứ Bảy ngày 17/10/2026 và định kỳ phát sóng vào khung giờ này hàng tuần trên VTV3, kênh YouTube Yeah1 Show và ứng dụng Mango+.

Chương trình hứa hẹn tạo nên làn sóng "du lịch cộng đồng" mạnh mẽ, viết tiếp câu chuyện tình người bình dị, tôn vinh văn hóa bản địa và tạo nên sự gắn kết cộng đồng thông qua những trải nghiệm độc đáo chưa từng có.

Những gương mặt nghệ sĩ của "Quán nhà Haha"

Tôn vinh ẩm thực và kiến tạo sinh kế từ những điều bình dị

Tại sự kiện, nhà sản xuất YeaH1 không chỉ hé lộ format độc đáo mà còn chính thức phát hành bài hát chủ đề “Quán nhà Haha” với tên gọi "Giữa tình người bao la", mở màn cho một trong những thương hiệu giải trí được người hâm mộ trông chờ nhất giai đoạn cuối năm 2026.

Lựa chọn góc nhìn hoàn toàn mới, “Quán nhà Haha” đưa dàn nghệ sĩ đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành homestay/farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách. Tại mỗi chặng dừng chân, các thành viên sẽ "xắn tay áo" hòa nhập hoàn toàn vào đời sống nông thôn: từ cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản cho đến sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn và đứng bếp nấu nướng.

Ngọc Thanh Tâm tiếp tục xuất hiện ở "Quán nhà Haha" sau chương trình "Gia đình Haha" đã nhận về nhiều tình cảm của khán giả

"Trục cảm xúc chính" của chương trình tiếp tục quy tụ 5 gương mặt quen thuộc được khán giả đặc biệt yêu mến: Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh, cùng sự đồng hành của các gia đình người bản địa - những "nhân vật gốc rễ" - và dàn khách mời bất ngờ qua mỗi chặng.

Không dừng lại ở một chương trình giải trí "Slow TV" (Truyền hình chậm) chữa lành, “Quán nhà Haha” đặt mục tiêu lan tỏa giá trị bền vững bằng việc lấy hương vị ẩm thực làm trọng tâm trải nghiệm. Chương trình đồng hành cùng bà con hoàn thiện mô hình dịch vụ lưu trú và ẩm thực, qua đó gieo trồng hạt giống sinh kế, tạo dựng nguồn thu nhập lâu dài cho người dân. Còn khán giả sẽ không chỉ "xem để thèm" mà còn có thể trực tiếp đặt mua đặc sản địa phương, đặt tour du lịch hoặc tham gia vào nhiều hoạt động thiết thực khác giúp thúc đẩy kinh tế địa phương và giữ lửa nghề truyền thống.

Jun Phạm cũng đồng hành cùng các đồng nghiệp trong "Quán nhà Haha"

Tại buổi họp báo, khi được hỏi dàn nghệ sĩ có áp lực khi show chiếu cùng thời điểm các show khác cũng về du lịch có format tương tự không, Jun Phạm thẳng thắn chia sẻ: “Thành tích của cast không quan trọng bằng việc địa phương ấy có thể nhờ show mà phát triển hơn. Nên càng nhiều show thì càng tốt để nhiều địa phương nước mình được lên sóng hơn!”.

Tình cảm ấm áp chân thành từ dàn nghệ sĩ tham gia chương trình

Việc xắn tay áo vào vận hành một quán ăn thực thụ phục vụ hàng chục thực khách mỗi ngày tại “Quán nhà Haha” hứa hẹn sẽ mang lại cho dàn cast những trải nghiệm chưa từng có.

Được khán giả yêu mến nhờ tính cách hài hước, duyên dáng, Duy Khánh chia sẻ, anh bước vào chương trình “Quán nhà Haha” với đầy cảm xúc: “Khánh cùng các anh chị em muốn tự tay nấu những món thật ngon để giới thiệu giá trị ẩm thực Việt đến bà con khắp mọi miền. Điều làm Khánh nhớ nhất - cũng là tiếc nuối nhất - chính là khoảnh khắc chia tay. Vừa mới gắn kết, bắt đầu có tình cảm thật sự sâu sắc với mọi người thì lại phải nói lời tạm biệt”.

Duy Khánh hào hứng với "Quán nhà Haha"

Là "người anh lớn" chu toàn đảm nhận vị trí nấu chính, Jun Phạm thừa nhận việc nấu ăn cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn: “Lúc trước nấu cho gia đình ăn thì rất đơn giản, dở một chút cũng chỉ bị mấy đứa em chê. Còn bây giờ nấu cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn. Từ khâu chuẩn bị, căn chỉnh củi lửa cho đến quản lý chi phí... lỡ hỏng một cái là tốn cả mười mấy triệu. Nhưng qua đó, Jun học được nhiều điều giá trị và mình phải liên tục điều chỉnh công thức để lắng nghe và tôn trọng khẩu vị bản địa”.

Trở thành nhân viên làm du lịch cộng đồng, Ngọc Thanh Tâm rút ra bài học về sự tinh tế khi giao thoa văn hóa: “Tâm từng đi nhiều nơi trên thế giới và nhận ra Việt Nam mình đẹp hơn gấp nhiều lần, ẩm thực lại có một 'DNA' rất riêng. Tâm cực kỳ tự hào khi các món như Phở, Bánh mì được quốc tế giữ nguyên tên gọi gốc chứ không dịch ra tiếng Anh”.

Ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam giữ tinh thần thoải mái, tự nhiên nhất để đón nhận mọi trải nghiệm

Việc đưa những thước phim chân thực về nông thôn, gian bếp Việt và những người nông dân thuần phác lên sóng truyền hình quốc gia là minh chứng rõ nét cho định hướng "nghệ thuật hóa đời thực", biến niềm tự hào mộc mạc thành nguồn động lực phát triển kinh tế bền vững.

Rhymastic sau "Quán nhà Haha" có thể vào bếp nấu ăn - điều mà trước đây chưa từng có

Dù mới chuẩn bị phát sóng nhưng “Quán nhà Haha” đã gieo những hạt mầm kỳ vọng về một hành trình truyền hình thực tế giàu giá trị nhân văn. Ở đó, một bát canh rau hay một khúc cá kho không chỉ là thức ăn, mà là sợi dây vô hình níu giữ tâm hồn người Việt, gợi nhắc mỗi người về không gian ấm áp nhất: gian bếp và bữa cơm gia đình. Khi lòng tự hào dân tộc được đánh thức từ những điều bình dị nhất, sức mạnh văn hóa sẽ trở thành nguồn tài sản vô giá và trường tồn.