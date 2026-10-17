Quản lý vận hành toà nhà: Doanh nghiệp thổi hồn vào bê tông

ANTD.VN - Giữa những đại đô thị sầm uất và các tòa cao ốc chọc trời nghìn tỷ, có một cuộc chiến thầm lặng diễn ra mỗi ngày phía sau bức tường kính: cuộc chiến của dịch vụ vận hành. Ở đó, một doanh nghiệp thuần dịch vụ đã kiên định suốt 12 năm giữ vững danh hiệu Thương hiệu Quốc gia bằng triết lý phụng sự không khoan nhượng.

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản - PSA được vinh danh Thương hiệu quốc gia lần thứ 12 năm 2026

Phía sau vẻ tráng lệ của những khối bê tông

Trên thị trường bất động sản, người ta thường trầm trồ trước những con số nghìn tỷ, kiến trúc biểu tượng dát kính hay vị trí “kim cương” độc tôn. Đó là cuộc đua của phần cứng. Nhưng khi tấm rèm khánh thành khép lại, điều gì thực sự giữ cho một công trình không rơi vào cảnh xuống cấp, lụi tàn theo năm tháng?

Câu trả lời không nằm ở dưới lớp sơn hào nhoáng hay số mét vuông sàn, mà ẩn sâu trong một “hạ tầng mềm” - hệ thống vận hành và quản lý tài sản.

Một tiền sảnh đón thơm hương thoang thoảng, luồng không khí tươi lành trong văn phòng kín, những cabin thang máy êm ru vào giờ cao điểm, hay sự minh bạch đến từng đồng trong quỹ bảo trì… tất cả những điều hiển nhiên ấy thực chất là kết quả từ sự cẩn trọng tột cùng mỗi ngày của mỗi nhân viên phục vụ. Trong guồng quay khắt khe đó, câu chuyện của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản - PSA nổi lên như một hiện tượng đặc biệt: một đơn vị thuần dịch vụ 12 năm liên tiếp được công nhận Thương hiệu Quốc gia, cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành dịch vụ này được công nhận Thương hiệu Quốc gia.

PSA suốt 12 năm giữ vững danh hiệu Thương hiệu Quốc gia bằng triết lý phụng sự không khoan nhượng

Ván cược kiên định của mô hình “thuần dịch vụ”

Khác với mô hình phổ biến tại Việt Nam - nơi chủ đầu tư xây dựng dự án rồi giao cho một công ty con trong hệ sinh thái tự quản lý - PSA chọn một lối đi gai góc hơn: đứng hoàn toàn độc lập với tư cách là một nhà cung ứng dịch vụ chuyên biệt.

Sự độc lập này là một khác biệt mang tính chiến lược. Khi không bị chi phối bởi áp lực bán hàng hay bài toán lợi nhuận xây dựng của chủ dự án, người làm vận hành mới có thể giữ được tính trung lập tuyệt đối. Mỗi phương án bảo trì dự phòng, mỗi quyết định tối ưu hệ thống năng lượng hay cách xử lý sự cố phát sinh đều được đặt trên bàn cân hiệu suất tài sản và sự an tâm của người dùng cuối.

Ở PSA, sản phẩm không phải là những thứ hữu hình cầm nắm được. Thước đo thành bại nằm ở chỉ số hài lòng và mức độ gắn kết của cư dân, khách thuê; là nụ cười của nhân viên lễ tân, sự chỉn chu của đội ngũ buồng phòng, bảo vệ, bếp ăn và sự tập trung cao độ của những kỹ thuật viên trực hệ thống 24/7.

Giải mã 12 năm bền bỉ: Cỗ máy vận hành bằng sự thấu cảm

Để được công nhận Thương hiệu Quốc gia đã là bài toán khó; giữ vững vị thế ấy qua các kỳ xét chọn ngặt nghèo suốt hơn một thập kỷ lại là bài kiểm tra khắc nghiệt về nội lực quản trị. Sức bền của PSA không đến từ may mắn, mà được dựng xây trên ba chân kiềng vững chắc:

● Kỷ luật của quy trình: Hàng ngàn tác vụ - từ kiểm soát hệ thống quản lý tòa nhà thông minh (BMS), giám sát an toàn PCCC nghiêm ngặt đến kịch bản ứng phó khủng hoảng truyền thông - đều được chuẩn hóa chi tiết. Sự đồng bộ này giúp PSA giữ trọn chất lượng dịch vụ trên khắp các tỉnh thành mà không bị phụ thuộc vào tính ngẫu hứng cá nhân.

● Con người là linh hồn: Máy móc có thể tân tiến, nhưng văn hóa phụng sự phải xuất phát từ trái tim. Tại PSA, đội ngũ nhân sự từ cấp quản lý có chứng chỉ quốc tế đến từng nhân viên kỹ thuật hiện trường đều thấm nhuần văn hóa “Tận tay – Tận tâm”, họ biết lắng nghe bằng sự thấu cảm. Chính tỷ lệ gắn kết cao của nhân sự đã xóa bỏ độ trễ trong các tình huống khẩn cấp, biến những cỗ máy vô tri thành không gian sống ấm áp.

● Công nghệ vị nhân sinh: Không chạy theo trào lưu số hóa hào nhoáng, công nghệ tại đây hướng thẳng vào tính minh bạch: kiểm soát chi phí thời gian thực, đặt lịch tiện ích linh hoạt và tiếp nhận phản hồi tức thì. Người quản lý tòa nhà không còn đóng vai “người gác cổng” thụ động, mà đã chuyển mình thành “trợ lý phong cách sống” tin cậy.

Sức bền của PSA không đến từ may mắn mà được dựng xây trên ba chân kiềng vững chắc

Tương lai của quản lý tài sản: Khi vận hành bước vào kỷ nguyên ESG

12 năm liên tục Thương hiệu Quốc gia của PSA không phải là điểm dừng chân để tự mãn, mà là bệ phóng cho một bước chuyển mình lớn hơn: từ vận hành cơ học sang vận hành chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).

Một tòa nhà thế hệ mới không chỉ dừng lại ở tiêu chí sáng, sạch, an toàn. Nó phải biết “thở” cùng môi trường thông qua bài toán cắt giảm vết carbon, kiểm soát tuần hoàn tài nguyên nước và tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ. Đồng thời, không gian công cộng phải trở thành chất keo gắn kết một cộng đồng cư dân/khách hàng văn minh, gia tăng chỉ số hạnh phúc mỗi ngày. Đó mới chính là chìa khóa then chốt giúp nâng tầm định giá tài sản dài hạn cho các nhà đầu tư.

Phần cứng theo thời gian rồi sẽ khấu hao, công nghệ tân tiến rồi cũng sẽ bị sao chép. Nhưng niềm tin được bồi đắp từ từng góc sảnh sạch bóng, từng ánh mắt chào đón và sự tận tụy thầm lặng qua năm tháng là thứ tài sản vô giá không một công thức kế toán nào đong đếm hết.

Đó cũng là lời giải trọn vẹn nhất cho bốn chữ “Tận tay – Tận tâm” lặng lẽ in trên ngực áo của mỗi con người PSA — những người đang từng ngày âm thầm giữ cho mạch sống đô thị luôn bền bỉ và thịnh vượng.