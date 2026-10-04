Quản lý thị trường cảnh báo trăm nghìn kiểu kinh doanh thực phẩm lách luật, trốn tránh cơ quan chức năng

ANTD.VN - Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội dẫn ví dụ, để “bắt” được vụ sản xuất bột súp mì tôm giả nhãn hiệu Acecook ở La Phù, lực lượng chức năng đã phải “đóng vai” shipper, người buôn…, theo dõi suốt một tháng.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất tại súp bột giả mạo thương hiệu Acecook

Hành vi “né” cơ quan chức năng ngày càng tinh vi

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, các hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm ngày càng tinh vi, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, các đối tượng thường sử dụng website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nhóm kín trên Zalo, Telegram, thậm chí trên các nhóm chung cư để quảng cáo, chào bán thực phẩm; đồng thời thường xuyên thay đổi số điện thoại, số tài khoản, phương thức liên hệ và không có địa điểm kinh doanh cố định…

Các hành vi này cũng ngày càng gắn với hệ thống logistics, vận tải và kho bãi phức tạp. Nhiều đối tượng bán hàng thực phẩm online vận chuyển hàng thông qua xe ôm công nghệ gây khó khăn cho công tác kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Nhiều nguyên liệu, phụ liệu thực phẩm được mua từ nhiều nguồn, có trường hợp được chia nhỏ, sang chiết, đóng gói lại nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa…

Ông Cảnh dẫn ví dụ về tình trạng sản xuất bánh handmade rồi chào bán qua các nền tảng mạng xã hội, livestream, thậm chí tạo các sự kiện để thu hút sự chú ý, qua đó đưa những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm soát ra thị trường.

Đối với thực phẩm nhập khẩu như thịt bò, thịt lợn đông lạnh..., Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp Phòng An ninh đối ngoại - Công an TP Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình tại Khu công nghiệp Quang Minh, phát hiện 260 tấn chân gà do nước ngoài sản xuất đã quá hạn sử dụng. Từ vụ việc này, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện thêm hơn 1.000 tấn chân gà.

Một ví dụ khác, Đội Quản lý thị trường số 17 – Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra tại địa bàn Ninh Hiệp (Hà Nội), phát hiện 10.600 sản phẩm gồm lạp sườn, nầm lợn đông lạnh, trứng gà đông lạnh do Trung Quốc sản xuất, được vận chuyển vào Hà Nội tiêu thụ.

Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) kiểm tra Công ty TNHH Dược phẩm Maximus, phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung có dấu hiệu là hàng giả. Vụ việc sau đó được chuyển Công an phường Yên Nghĩa tiếp tục xử lý theo quy định.

Một vụ việc khác, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp Công an xã Hoài Đức phát hiện cơ sở sản xuất bột súp mì tôm giả nhãn hiệu Acecook với quy mô lớn. “Chúng tôi theo dõi suốt một tháng. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có quy mô rất lớn, sử dụng máy móc công nghiệp. Hàng hóa chỉ được đưa ra ngoài vào ban đêm” - ông Cảnh thông tin.

Mở đợt cao điểm kiểm tra trong dịp cuối năm và Tết nguyên đán

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin đến báo chí

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay (từ ngày 15-4 đến 15-5), các lực lượng chức năng ở Hà Nội kiểm tra, phát hiện 245 vụ việc vi phạm, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 2,8 tỷ đồng; trị giá tang vật 1,58 tỷ đồng. Nhóm hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm, thực phẩm bổ sung và các mặt hàng thực phẩm dùng cho gia đình, với khoảng 13.000 sản phẩm liên quan.

Hay trong đợt kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với công an và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó đã xử phạt 173 vụ việc vi phạm, chủ yếu liên quan đến lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em và đồ dùng học tập. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1,27 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm được xử lý là 1,9 tỷ đồng.

Bên cạnh loại hình kinh doanh truyền thống, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đặc biệt cảnh báo về tình trạng vi phạm trên môi trường mạng (bán hàng online, thương mại điện tử). Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng có chiều hướng phát triển nhanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và qua hình thức livestream.

Các đối tượng kết hợp quảng cáo, khuyến mại như xả kho, thanh lý, giá sốc... để đánh vào tâm lý người mua hàng. Người bán thường sử dụng nhiều tài khoản ảo và thường xuyên thay đổi thông tin. Khi bị phát hiện, họ lập tức xóa dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra. Họ cũng thường lợi dụng hình ảnh, sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, KOL, KOC để quảng bá, giới thiệu, livestream bán hàng…

Trước diễn biến vi phạm ngày càng gắn với môi trường số, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng nhận diện rủi ro, phát hiện sớm trên mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, đơn vị này dự kiến xây dựng 11 địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, giao các Đội Quản lý thị trường tập trung nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng thiết yếu...

Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, mạng xã hội.