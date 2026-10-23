ANTD.VN - Việc sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và khắc phục các vướng mắc thực tiễn. Thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, dự thảo Luật tập trung kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra chuyên nghiệp, khắc phục sự chồng chéo và phân định rõ chức năng giữa cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án. Trung tướng Phạm Công Nguyên – Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong xây dựng dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).