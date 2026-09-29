Quách Ngọc Ngoan – Quang Tuấn tái ngộ trong “Huyết thống”

ANTD.VN - "Huyết thống" là dự án chứa nhiều tâm huyết của đạo diễn Đinh Đức Thiện. Anh hướng đến một tác phẩm kinh dị tâm linh vừa căng thẳng, dữ dội, vừa giữ được lớp cảm xúc về tình thân và gia đình. Từ tinh thần đó, bộ phim xây dựng hai nhân vật trung tâm với hệ niềm tin, tính cách và phương cách hành động đối lập, tạo nên sự tương phản rõ nét trên mỗi khuôn hình.

“Một người là bác sĩ và một người là thầy pháp, từ vẻ ngoài cho đến tính cách cũng như hoàn cảnh đặc biệt của họ trong phim Huyết thống khi đứng trong khung hình tạo ra một sự đối lập rõ ràng và đầy căng thẳng”, đạo diễn Đinh Đức Thiện chia sẻ.

Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan tái ngộ sau khi hợp tác ăn ý trong "Thiên đường máu"



Trong "Huyết thống", Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tâm - một bác sĩ thành đạt, bản lĩnh và đặt niềm tin mạnh mẽ vào khoa học. Nhưng càng tiến sâu vào những biến cố vượt khỏi khả năng lý giải của y học, lớp vỏ lý trí và kiểm soát của Tâm càng bị thử thách. Đây cũng là nhân vật mang nhiều vùng khuất của "Huyết thống": một người đàn ông quyết liệt bảo vệ gia đình nhưng liên tục bị đẩy vào những giằng xé và lựa chọn khó đoán. Với nam diễn viên, “vai diễn này có nhiều nét khác biệt, nhất là về phong cách tạo hình, thần thái để khi lên phim tạo ra một hình tượng bác sĩ thật nhất đối với khán giả khi xem”.

Không chỉ thuyết phục ở hình ảnh một bác sĩ, Quách Ngọc Ngoan còn phải đi sâu vào những chuyển biến tâm lý của Tâm khi niềm tin và khả năng kiểm soát của nhân vật dần bị lung lay. Nam diễn viên cho biết đây là một vai có tính cách phức tạp, đòi hỏi nhiều lớp diễn xuất: “Đối với tôi, đây là một vai diễn đầy thử thách nhưng cũng mang lại cảm giác rất thỏa mãn. Tôi hy vọng vai bác sĩ Tâm trong Huyết thống sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả”.

Nhân vật bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai

Đối lập với bác sĩ Tâm của Quách Ngọc Ngoan là thầy pháp Liêm do Quang Tuấn thủ vai. Dù đã nhiều lần thử sức với dòng phim kinh dị, nam diễn viên cho biết Liêm vẫn mang đến một trải nghiệm khác biệt khi anh phải trực tiếp tiếp cận những kỹ năng của nghề thầy pháp. Khi nhận lời mời từ đạo diễn Đinh Đức Thiện, Quang Tuấn đã dành nhiều thời gian trao đổi về nhân vật, bởi bên cạnh màu sắc tâm linh, "Huyết thống" còn khai thác mạnh yếu tố gia đình và giá trị nhân văn.

Quang Tuấn cho biết anh đã học một số kỹ năng của nghề thầy pháp để có thể nhập vai trong "Huyết thống". “Có một số cảnh tôi phải diễn những kỹ năng của nghề thầy pháp. Tôi đã ngồi học với sư phụ ‘một vài đường cơ bản’, dù đôi khi cảm thấy bối rối và chưa tự tin. Khó nhất là mình phải có lòng tin vào nhân vật. Nếu bắt khán giả tin vào nhân vật mình đóng mà ngay cả bản thân mình không tin thì đó là điều không thể”.

Quang Tuấn trong vai thầy pháp Tâm

Nếu trên màn ảnh "Huyết thống", Tâm và Liêm liên tục va chạm bởi hai hệ niềm tin trái ngược, phía sau máy quay lại là sự ăn ý của Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn. Sau "Thiên đường máu" ra mắt đầu năm 2026, cả hai tiếp tục tái ngộ trên màn ảnh rộng nhưng trong một tương quan nhân vật hoàn toàn khác.

“Đối với tôi, Quang Tuấn là một người bạn diễn, đồng nghiệp rất đặc biệt. Tôi đã làm việc với Tuấn từ mười mấy năm trước, khi còn tham gia đóng phim truyền hình. Đặc biệt trong năm 2026, chúng tôi có dịp tái ngộ trong dự án phim Huyết thống. Thực sự làm việc với Tuấn rất vui, rất ăn ý. Vì hợp rơ với nhau nên diễn rất đã”, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Nhắc đến lần cùng xuất hiện trong "Thiên đường máu", Quang Tuấn hài hước chia sẻ: “Anh Ngoan không còn tra tấn Tuấn nữa. Lần này, cảnh đánh nhau có tỷ lệ 50/50”. Nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn khi tham gia "Huyết thống": “Vào set quay, hai anh em cũng hỗ trợ lẫn nhau. Lúc quay hai anh em rất hỗ trợ nhau. Với tôi, anh Ngoan là một diễn viên rất hết lòng vì công việc”.

Hai diễn viên cho biết ngoài đời cả hai vẫn thường xuyên đùa giỡn trên trường quay, nhưng khi máy chạy lại lập tức bước vào trạng thái hoàn toàn khác để làm bật sự đối lập trong tâm lý và tính cách của Tâm – Liêm. Với Quách Ngọc Ngoan, sự chuyển đổi này là cần thiết để giữ được sức căng giữa hai nhân vật; thậm chí có những thời điểm vai diễn vẫn đeo bám khiến cả hai không thể “thoát vai” ngay lập tức.

Cuộc đối đầu giữa hai hệ niềm tin cùng màn tái ngộ của Quách Ngọc Ngoan – Quang Tuấn sẽ được hé lộ khi phim kinh dị tâm linh "Huyết thống" dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.