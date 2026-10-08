Phường Xuân Đỉnh: Hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường số 5

ANTD.VN - Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây là công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội, có vai trò hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực. Trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng đã đạt những kết quả quan trọng, song việc chưa hoàn thành hạ tầng khu tái định cư đang là điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng

Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây được triển khai trên cơ sở các quyết định của UBND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án. Gần đây nhất, Quyết định số 3420/QĐ-SXD ngày 18/12/2025 của Sở Xây dựng thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án; Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 582,04m, mặt cắt ngang rộng 50m. Dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục gồm nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, hè vỉa, cây xanh và tổ chức giao thông.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội) đã đạt những kết quả quan trọng

Đây là dự án có quy mô hạ tầng tương đối lớn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực.

Để triển khai dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới, UBND quận Bắc Từ Liêm đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 43 trường hợp, diện tích 20.156,5m2, tổng kinh phí hơn 38,759 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường Xuân Đỉnh tiếp tục tập trung hoàn thiện các thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 55 trường hợp, diện tích 4.808,3m2, tổng kinh phí hơn 204,338 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy khối lượng công việc về giải phóng mặt bằng rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, tài sản và đất đai. Vì vậy, chính quyền phường đã tập trung rà soát hồ sơ, hoàn thiện phương án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Ông Bùi Hữu Hiệp - Giám đốc Ban Quản lý Dự án - Hạ tầng phường Xuân Đỉnh cho biết, địa phương xác định giải phóng mặt bằng là khâu có tính chất quyết định đối với tiến độ dự án. Các đơn vị liên quan đã phối hợp triển khai các phần việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định trong quá trình thực hiện.

Bàn giao mặt bằng, sẵn sàng cho thi công

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án là ngày 30/6/2026, UBND phường Xuân Đỉnh đã bàn giao toàn bộ diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội để tổ chức thi công.

Việc bàn giao mặt bằng thể hiện sự chủ động của địa phương trong phối hợp với chủ đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thi công đối với những khu vực đủ điều kiện.

Ngày 30/6/2026, UBND phường Xuân Đỉnh đã bàn giao toàn bộ diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội để tổ chức thi công

Đối với các dự án đầu tư công có yếu tố đất đai, việc bàn giao mặt bằng đúng tiến độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mặt bằng được bàn giao đến đâu sẽ tạo điều kiện tổ chức thi công đến đó, hạn chế tình trạng công trình phải chờ đợi hoặc thi công ngắt quãng, qua đó góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách.

Tuy nhiên, bên cạnh phần diện tích đã hoàn thành, công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn còn vướng mắc liên quan đến phương án tái định cư. Đây cũng là vấn đề có tác động trực tiếp đến tiến độ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ GPMB.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án được xác định đến hết quý III/2026. Trong khi đó, vị trí dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án theo Thông báo số 35/TB-VP ngày 13/1/2026 của UBND TP hiện chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Điều này khiến việc bố trí tái định cư cho các hộ dân chưa thể thực hiện theo quy định, từ đó ảnh hưởng đến quá trình hoàn tất công tác GPMB đối với phần diện tích còn lại.

Sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư

Tái định cư là một trong những nội dung then chốt trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. Đối với người dân có đất ở bị thu hồi, việc bảo đảm nơi ở mới ổn định, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ là điều kiện quan trọng để tạo sự đồng thuận và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Tại dự án tuyến đường số 5, vướng mắc hiện nay không nằm ở việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ mà chủ yếu liên quan đến khả năng đáp ứng quỹ tái định cư. Khu đất dự kiến bố trí tái định cư rộng khoảng 3ha tại phường Phú Diễn chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nên chưa đủ điều kiện bố trí cho các hộ dân.

Đây là điểm nghẽn cần được giải quyết sớm nếu muốn bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Từ thực tế triển khai, UBND phường Xuân Đỉnh kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND phường Phú Diễn tập trung hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đất 3ha, sớm tạo quỹ tái định cư để phục vụ dự án.

Theo ông Bùi Hữu Hiệp, việc hoàn thành hạ tầng khu tái định cư không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện phải di chuyển mà còn trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác GPMB. Khi quỹ tái định cư được bảo đảm, địa phương có cơ sở tiếp tục thực hiện các bước còn lại theo quy định, hạn chế phát sinh kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 582,04m, mặt cắt ngang rộng 50m

Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, việc tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, tái định cư có ý nghĩa quan trọng. Với tuyến đường số 5 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, mặt bằng đã bàn giao là tiền đề để chủ đầu tư tổ chức thi công; phần việc còn lại cần được các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp xử lý quyết liệt, nhất là hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư.

Việc giải quyết dứt điểm nút thắt này sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tạo điều kiện hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công và phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách thành phố đầu tư cho hạ tầng giao thông đô thị.