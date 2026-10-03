Phường Ngọc Hà: Người dân học cách thoát hiểm khi nhà ở kết hợp kinh doanh xảy cháy

ANTD.VN - Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10, sáng ngày 03/10/2026, UBND phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội đã tổ chức thành công buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà ở kết hợp kinh doanh tại ngõ 518 Đội Cấn.

Dự buổi diễn tập có đồng chí Nghiêm Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường, cùng Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 8, Công an phường Ngọc Hà và nhiều lực lượng, phương tiện tại địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nghiêm Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Phường Ngọc Hà là địa bàn đô thị đặc thù với mật độ dân cư đông đúc, nhiều tuyến ngõ sâu, ngách nhỏ có chiều dài trên 200m mà xe chữa cháy chuyên dụng cỡ lớn hoàn toàn không thể tiếp cận trực tiếp khi xảy ra sự cố.



Vì vậy hoạt động thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được xem là cơ hội để các lực lượng và nhân dân trực tiếp quan sát, thực hành, rút kinh nghiệm về cách xử lý tình huống. Qua đó nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại cơ sở và từng bước hình thành kỹ năng xử lý tình huống PCCC trong cộng đồng.

Đồng chí Nghiêm Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo

Tình huống giả định đặt ra vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày, do trong quá trình đun nấu tại tầng 1 của cơ sở, bất ngờ rò rỉ khí gas, sau đó bén vào nguồn lửa xung quanh gây cháy nhanh. Đám cháy lan nhanh vào các đồ dùng xung quanh, lửa khói bịt kín khu vực cầu thang bộ tầng 1 của ngôi nhà.

Người tại tầng 1 kịp thời thoát nạn ra bên ngoài, liền hô hoán cho những người dân xung quanh được biết. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, cơ sở không lắp đặt thiết bị báo cháy tự động nên những người phía trên chưa nắm bắt được vụ việc. Dẫn đến 2 người còn mắc kẹt phía trên do khói khí độc lớn, chưa kịp thoát ra bên ngoài.

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân đi đường đã tri hô và gọi điện báo cháy. Lực lượng PCCC tại chỗ lập tức gõ kẻng báo động, triển khai phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ) để tiếp cận đám cháy và hướng dẫn thoát nạn ban đầu.

Người dân cắt khóa tiếp cận đám cháy

Đồng thời, UBND phường Ngọc Hà đã huy động nhiều lực lượng bao gồm: Công an phường, Ban chỉ huy Quân sự phường, Đội dân phòng, Bảo vệ ANTT cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Y tế phường và Công ty Điện lực Ba Đình... nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Dưới sự chỉ đạo chung của đồng chí Nghiêm Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường, các đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng: Lực lượng Điện lực nhanh chóng ngắt điện khu vực để bảo đảm an toàn; Lực lượng Công an và Quân sự phân luồng giao thông, phong tỏa hiện trường và giữ gìn an ninh trật tự; Lực lượng Cứu nạn đeo mặt nạ lọc độc, tiếp cận tầng 2 bằng các biện pháp nghiệp vụ, đưa 2 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn và sơ cứu kịp thời.

Lực lượng Cứu nạn đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn

Lực lượng Chữa cháy: Triển khai máy bơm, vòi phun nước áp lực cao khống chế hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh. Buổi diễn tập diễn ra nghiêm túc và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cũng như phương tiện. Sự thành công của buổi thực luyện giúp các lực lượng nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng sử dụng trang thiết bị chữa cháy tại địa bàn dân cư.

Theo đồng chí Nghiêm Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường buổi diễn tập là dịp quan trọng để kiểm tra đánh giá toàn diện năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng chuyên nghiệp, công an phường, Dân phòng, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và chính bà con nhân dân theo đúng phương châm ‘‘ bốn tại chỗ ’’.



Đồng thời đây cũng là bài học trực quan sinh động nhất giúp người dân nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, kỹ năng dùng bình chữa cháy dập lửa và thoát nạn an toàn khi có sự cố.