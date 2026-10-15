Phương Mỹ Chi ra mắt MV “Gạo của ta”

ANTD.VN - Ca sĩ Phương Mỹ Chi, DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh chính thức ra mắt dự án MV mới mang tên “Gạo của ta”. Lấy cảm hứng từ hạt gạo và hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi, sản phẩm âm nhạc tôn vinh giá trị của hạt gạo Việt Nam – sản vật bình dị gắn liền với đời sống và là một phần trong hành trang nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ người Việt.

Gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, hạt gạo không chỉ là nguồn lương thực thiết yếu mà còn hiện diện trong những ký ức tuổi thơ, bữa cơm gia đình và hành trình trưởng thành của mỗi người. Từ những cánh đồng lúa quê hương, công sức của người nông dân đến những giá trị được gìn giữ qua năm tháng, hạt gạo trở thành một phần thân thuộc trong đời sống vật chất và tinh thần của người Việt. Đây cũng là nguồn cảm hứng để MV “Gạo của ta” kể câu chuyện về những ước mơ được nuôi dưỡng từ chính những điều bình dị ấy.

Phương Mỹ Chị kết hợp cùng DTAP ra mắt MV "Gạo của ta"

Trong MV, hành trình của Phương Mỹ Chi được tái hiện từ những năm tháng tuổi thơ gắn với cánh đồng, những câu hò, điệu lý thân thuộc đến khi trưởng thành và theo đuổi con đường nghệ thuật. Từ tình yêu dành cho âm nhạc dân gian được vun đắp qua năm tháng, nữ ca sĩ từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân qua các dự án âm nhạc và sân khấu lớn, đồng thời hướng đến khát vọng đưa bản sắc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế. Dù trưởng thành và đi xa hơn, những giá trị từ gia đình, quê hương và văn hóa dân tộc vẫn là một phần trong hành trình của cô.

Từ câu chuyện của Phương Mỹ Chi, “Gạo của ta” còn mở rộng góc nhìn đến nhiều người Việt với những con đường trưởng thành và ước mơ khác nhau. Dù trở thành nghệ sĩ, bác sĩ, kỹ sư hay trên bất kỳ con đường nào mình lựa chọn, mỗi người đều được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi của quê hương. Hạt gạo đã nuôi lớn bao thế hệ người Việt, ươm mầm cho những ước mơ và giá trị Việt hôm nay vươn xa.

Những hình ảnh quen thuộc gắn bó với đời sống người Việt

Câu chuyện được mở đầu bằng những hình ảnh từ MV “Made In Vietnam” - một trong những tiếng vang về sự tự hào Việt Nam trong năm 2025 mà Phương Mỹ Chi đã góp mặt. Bắt đầu từ câu hò mùi mẫn, vốn là thế mạnh của Phương Mỹ Chi, MV “Gạo của ta” đưa khán giả trở về khung cảnh đời sống nông thôn Việt Nam, với hình ảnh một gia đình ba người quây quần bên bữa cơm giữa cánh đồng lúa vào mùa gặt.

Hình ảnh những người nông dân ấy gợi nhắc về quá trình làm ra hạt gạo, từ công sức vun trồng trên đồng ruộng đến những bữa cơm trong mỗi gia đình. Trong không gian ấy, hạt gạo không chỉ là thành quả lao động mà còn gắn liền với những ký ức tuổi thơ, trở thành nền tảng đầu tiên của hành trình trưởng thành.

Từ đó, dường như gợi nhắc về không gian sống, nơi “hun đúc” tình yêu ca hát của Phương Mỹ Chi từ thuở nhỏ. Theo dòng thời gian, cô bé lớn lên giữa nhịp sống quê hương, mang theo những giá trị được vun đắp từ gia đình và tình yêu dành cho âm nhạc dân gian. Và rồi trở thành nghệ sĩ nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Câu chuyện không dừng lại ở hành trình của nhân vật trung tâm. Những người bạn thuở thơ ấu của Phương Mỹ Chi cũng trưởng thành và thành công trong các ngành nghề khác nhau. Có người trưởng thành để trở thành bác sĩ, kỹ sư; có người tìm thấy con đường riêng trong nghệ thuật; cũng có người bước vào một hành trình mới với vai trò làm cha, làm mẹ.

Dẫu lựa chọn những con đường riêng, họ đều được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé và mang theo niềm tự hào về nguồn cội. Trong mạch kể ấy, hạt gạo trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, từ những bữa cơm đầu đời đến hành trình lập nghiệp về sau.

Một điểm nhấn đáng chú ý của “Gạo của ta” cũng nằm trong phần âm nhạc mà DTAP đã chấp bút, gợi nhắc lại phần ký ức lịch sử gắn với hạt gạo Việt Nam. Từ truyền thuyết Thánh Gióng, hình ảnh các thế hệ thanh niên cùng viết nên trang sử dân tộc, song tiếp tục mở rộng ý nghĩa của hạt gạo từ nguồn lương thực thiết yếu trở thành biểu tượng của sức sống, tinh thần bền bỉ và khả năng nuôi dưỡng con người Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

MV “Gạo của ta” chính thức được giới thiệu vào ngày 14/10/2026 với kết hợp giữa Phương Mỹ Chi, DTAP, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và sự đồng hành của thương hiệu Simply.