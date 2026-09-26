Phú Quốc xây 'đại lộ khách sạn', chuẩn bị cho 'cuộc chơi' MICE hậu APEC

ANTD.VN -APEC 2027 vừa là phép thử lớn về hạ tầng, vừa là cú hích để Phú Quốc hiện thực hóa khát vọng trở thành tâm điểm MICE mới của khu vực. Việc Sun Group kiến tạo một “thành phố khách sạn” quy mô gần 7.500 phòng ngay trên trục Đại lộ APEC được xem là “nước cờ đôi”: vừa đáp ứng yêu cầu lưu trú, hậu cần cho sự kiện, vừa tạo nền tảng để đảo ngọc tham gia sâu hơn vào thị trường du lịch hội nghị quốc tế trong dài hạn.

Nới rộng “chiếc áo” hạ tầng

Nhìn lại lịch sử các kỳ APEC, lưu trú tập trung luôn là một trong những “phép thử” lớn nhất đối với năng lực hậu cần của nước chủ nhà. Tại APEC 2018, do Port Moresby, thủ đô Papua New Guinea, thiếu phòng khách sạn, ba tàu du lịch đã được huy động để cung cấp nơi lưu trú cho hàng nghìn đại biểu và khách tham dự.

Câu chuyện ấy cho thấy, với một sự kiện quy tụ lãnh đạo, quan chức, doanh nghiệp và truyền thông đến từ 21 nền kinh tế, bài toán không chỉ nằm ở tổng số phòng. Yêu cầu quan trọng hơn là khả năng tổ chức một hệ thống lưu trú đủ lớn, tập trung, đạt tiêu chuẩn quốc tế và thuận lợi cho công tác điều phối, an ninh, di chuyển.

Với Phú Quốc, áp lực hậu cần càng trở nên rõ nét khi APEC 2027 được dự báo thu hút hàng nghìn đại biểu, doanh nhân và phóng viên quốc tế. Toàn đảo hiện có khoảng 500 cơ sở lưu trú, trong đó hơn 20 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao với gần 11.000 phòng. Đây là nền tảng đáng kể của một điểm đến du lịch, nhưng vẫn cần được bổ sung mạnh mẽ để đáp ứng đồng thời yêu cầu về quy mô, chất lượng và tính tập trung của một sự kiện đối ngoại cấp cao.

Hiện tại Phú Quốc có 500 cơ sở lưu trú với hơn 20 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao

Bài toán đó đang được giải đáp, khi Sun Group được giao kiến tạo một cụm hạ tầng lưu trú mới- Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ tại Nam đảo Phú Quốc, dọc trục Đại lộ APEC, trên diện tích khoảng 88,4 ha, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển cùng các không gian dịch vụ và đô thị.

Điểm nhấn của dự án là 17 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 7.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao và giai đoạn sau sẽ mở rộng lên gần 20.000 phòng, quy tụ 13 thương hiệu thuộc 5 tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế. Trong số đó có nhiều tên tuổi lần đầu hiện diện tại Việt Nam như SO/, Conrad và W Hotels, bên cạnh các thương hiệu được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm khách, từ nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao tới các đoàn doanh nghiệp và khách MICE quy mô lớn.

“Đại lộ khách sạn” với 17 tòa ven biển sẽ bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp quy mô lớn cho Phú Quốc.

Nếu nguồn cung hiện hữu là nền móng, “thành phố khách sạn” Bãi Đất Đỏ sẽ là phần mở rộng mang tính chiến lược, giúp quy mô phòng lưu trú cao cấp tại Phú Quốc tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Quan trọng hơn, việc tập trung gần 7.000 phòng trên cùng một trục phát triển sẽ hỗ trợ đáng kể cho công tác phân luồng, điều phối đoàn, kiểm soát an ninh và kết nối với các địa điểm tổ chức sự kiện.

Cách tiếp cận này gợi nhắc đến Nusa Dua tại Bali, Indonesia – một trong những mô hình MICE thành công của khu vực. Được quy hoạch như một quần thể du lịch tập trung, Nusa Dua quy tụ hơn 20 khu nghỉ dưỡng, phần lớn thuộc phân khúc 5 sao, cùng các trung tâm hội nghị và hệ thống tiện ích nằm trong một không gian được kiểm soát chặt chẽ.

Tại APEC 2013 và Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2022, cấu trúc lưu trú – hội nghị tập trung đã giúp Bali rút ngắn hành trình di chuyển, tăng hiệu quả hậu cần và thiết lập các lớp an ninh phù hợp cho những sự kiện ngoại giao quy mô lớn. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với Phú Quốc khi đảo Ngọc đang phải đồng thời giải quyết hai bài toán: tổ chức thành công APEC 2027 và tránh để hạ tầng đầu tư cho sự kiện trở nên dư thừa sau đó.

Từ “đại lộ khách sạn” đến cỗ máy MICE hậu APEC

Sẽ là chưa đủ nếu chỉ xem Bãi Đất Đỏ như lời giải mang tính thời điểm cho nhu cầu lưu trú của APEC 2027. Giá trị lớn hơn của dự án nằm ở khả năng trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái MICE đang được Sun Group đầu tư đồng bộ tại Phú Quốc.

Cùng với “thành phố khách sạn”, Sun Group đang tham gia đầu tư, phát triển nhiều công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC, từ mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, Nhà hát đa năng và tuyến tàu điện đô thị kết nối sân bay với khu vực tổ chức hội nghị. Khi các cấu phần này được đưa vào vận hành, Phú Quốc sẽ từng bước hình thành một chuỗi kết nối tương đối hoàn chỉnh từ cửa ngõ hàng không, giao thông, hội nghị, lưu trú đến vui chơi và giải trí.

Nhà ga T2 mở rộng với kỳ vọng kết nối Phú Quốc với các nguồn khách MICE quốc tế.

Trong cấu trúc ấy, mỗi phòng khách sạn không còn là một đơn vị lưu trú biệt lập. Đó có thể trở thành điểm bắt đầu của một hành trình MICE khép kín: đại biểu hạ cánh tại sân bay, di chuyển tới khu hội nghị và khách sạn, tham dự sự kiện, sau đó tiếp tục khám phá điểm đến mà không phải trải qua những chặng kết nối rời rạc.

Từ Bãi Đất Đỏ, đại biểu và du khách có thể nhanh chóng tiếp cận hệ sinh thái du lịch Nam đảo do Sun Group kiến tạo. Ban ngày là hành trình khám phá Thị trấn Hoàng Hôn, đón khoảnh khắc hoàng hôn tại Cầu Hôn, trải nghiệm tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm và vui chơi tại Sun World Hon Thom.

Băng qua biển trời Phú Quốc trên tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới.

Khi màn đêm buông xuống, hành trình tiếp tục tại chợ đêm bên biển VUI-Fest Bazaar, Sunset Bazaar và các show diễn như Kiss of the Sea hay Symphony of the Sea, nơi công nghệ trình diễn, âm thanh, ánh sáng, lửa, nước và pháo hoa tạo nên một đời sống giải trí vô cùng sống động sau giờ hội họp.

Đây chính là lợi thế mà không phải trung tâm MICE nào cũng có được. Một đoàn khách quốc tế có thể hoàn thành chương trình hội nghị trong ngày nhưng vẫn có nhiều lý do để ở lại thêm đêm, tổ chức gala dinner, hoạt động gắn kết đội ngũ, tham quan hay nghỉ dưỡng cùng gia đình. Nhờ đó, giá trị của MICE không dừng ở doanh thu phòng họp và lưu trú, mà lan tỏa sang ẩm thực, mua sắm, vận chuyển, vui chơi và giải trí.

Kiss of the Sea đưa pháo hoa, nghệ thuật trình diễn và công nghệ đa phương tiện trở thành điểm nhấn cho hành trình MICE

Bali là một minh chứng rõ nét cho hiệu ứng này. Theo ước tính được Chính phủ Indonesia công bố, Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2022 có thể đóng góp khoảng 533 triệu USD vào GDP nước này. Tuy nhiên, giá trị quan trọng hơn nằm ở di sản dài hạn: Nusa Dua tiếp tục vận hành như một trung tâm hội nghị – nghỉ dưỡng quốc tế sau khi sự kiện kết thúc, thay vì trở thành một quần thể hạ tầng chỉ được sử dụng trong một thời điểm.

Đó cũng là bài toán Phú Quốc đang hướng tới. APEC 2027 tạo ra một thời hạn đủ rõ để tăng tốc đầu tư, nhưng khả năng vận hành hệ thống sau APEC mới là thước đo thực sự của hiệu quả. “Thành phố khách sạn” chỉ có thể trở thành một “cỗ máy MICE” khi được kết nối với đường bay quốc tế, trung tâm hội nghị, giao thông thuận tiện và một hệ sinh thái trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách.

Với vai trò là một trong những doanh nghiệp chủ lực tham gia kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng – du lịch phục vụ APEC 2027, Sun Group không chỉ bổ sung hàng nghìn phòng khách sạn cho một kỳ hội nghị. Xa hơn, doanh nghiệp đang góp phần hình thành một cấu trúc điểm đến mới, nơi lưu trú, hội nghị và giải trí có thể vận hành như một chỉnh thể.

APEC 2027 vì thế có thể là điểm xuất phát, nhưng MICE quốc tế mới là đường dài. Nếu nguồn cung mới được vận hành hiệu quả và dòng khách được duy trì ổn định, mỗi căn phòng hình thành hôm nay sẽ không chỉ phục vụ một sự kiện, mà có thể trở thành một phần năng lực cạnh tranh mới của Phú Quốc trên bản đồ du lịch hội nghị khu vực.