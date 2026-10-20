ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), ngày 20/10, Trại tạm giam số 2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Phụ nữ Trại tạm giam số 2 – Đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, nhân ái”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại tạm giam số 2; đại diện Ban Giám thị, chỉ huy các đội, phân trại, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cùng 80 hội viên phụ nữ của đơn vị. Hội nghị có sự tham gia, chia sẻ của chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Lệ Thủy, Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực.

Phụ nữ Trại tạm giam số 2: Đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, nhân ái

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ về vai trò, trách nhiệm và những phẩm chất cần có của người phụ nữ Công an nhân dân trong công tác và cuộc sống. Trong môi trường công tác đặc thù, mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2 không chỉ cần bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật mà còn phải thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban lãnh đạo Trại tạm giam số 2 CATP trao quà tặng các hội viên phụ nữ

Tại phần sinh hoạt chuyên đề, chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy đã chia sẻ nhiều kiến thức thiết thực về tâm lý, quản lý cảm xúc, kỹ năng ứng xử, xây dựng sự tự tin và phát huy giá trị bản thân. Những trao đổi gần gũi, cởi mở giúp cán bộ, hội viên có thêm góc nhìn tích cực trong giải quyết các vấn đề của công việc, gia đình và cuộc sống; đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng các mối quan hệ hài hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo đơn vị ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và tham gia các phong trào thi đua. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám thị là nguồn động viên để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tích cực đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa vun đắp gia đình hạnh phúc.

Hội nghị là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ Trại tạm giam số 2 ôn lại truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tăng cường sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm động lực trong công tác. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, nhân ái, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của Thủ đô.