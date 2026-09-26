Phòng ngừa cháy, nổ tại Trung tâm hội nghị và ẩm thực ALMAZ

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và tăng cường khả năng xử lý các tình huống cháy có thể xảy ra, ngày 25/9/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã phối hợp với Trung tâm hội nghị và ẩm thực ALMAZ, KĐT Vinhomes Riverside Long Biên, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trung tâm.

Lực lượng PCCC và CNCH của cơ sở triển khai sử dụng các phương tiện chữa cháy để xử lý đám cháy

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về tình hình cháy, nổ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các vụ cháy, nổ liên quan đến loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung đông người; hướng dẫn các quy định, đặc biệt là các quy định mới liên quan tới trách nhiệm trong công tác PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ sở như việc khai báo thông tin trên hệ thống dữ liệu về PCCC và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; phổ biến các nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ tại các khu vực tổ chức hội nghị, các gian hàng phục vụ ăn uống như việc sử dụng các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và cài đặt app báo cháy 114…

Lực lượng cơ sở triển khai đội hình phun nước chữa cháy theo tình huống giả định

Bên cạnh việc hướng dẫn các quy định về PCCC và nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 cũng tập trung vào việc hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy, CNCH, kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, tăng cường việc diễn tập phương án chữa cháy, thoát nạn nhằm nâng cao khả năng xử lý của lực lượng PCCC cơ sở và khả năng phối hợp các lực lượng khi có sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo công tác PCCC và CNCH tại các chung cư được thực hiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Thông qua chương trình, lực lượng PCCC cơ sở và người lao động của Trung tâm hội nghị và ẩm thực ALMAZ được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành, chủ động hơn trong công tác phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho nhân viên, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là tại các cơ sở tập trung đông người, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hướng tới mục tiêu kiềm chế các nguy cơ phát sinh cháy, nổ, giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.