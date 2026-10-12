Phòng Cảnh sát giao thông dâng hương, báo công tại Tượng đài Anh hùng Võ Thị Sáu

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), ngày 12-10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và báo công thành tích trước anh linh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (Công viên Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng 10 lịch sử, cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội kính cẩn dâng lên trước anh linh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm nhất để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn.

Quang cảnh trang nghiêm tại Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026)

Trước anh linh Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, các đại biểu và chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô nghiêng mình tưởng nhớ một huyền thoại, người con gái kiên trung đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tấm gương hy sinh anh dũng của Chị luôn là ngọn đuốc soi đường, nhắc nhở thế hệ trẻ Công an nhân dân hôm nay về lòng trung thành tuyệt đối, tinh thần quả cảm và ý chí sắt đá.

Thượng tá Nguyễn Chí Công – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội phát biểu phát biểu, nhấn mạnh đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước

Phát biểu tại lễ báo công, Thượng tá Nguyễn Chí Công – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội nhấn mạnh:

“Lễ dâng hương và báo công hôm nay không chỉ là hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, hội viên phụ nữ nhìn lại chặng đường phấn đấu, tiếp nối và phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước. Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, tấm gương kiên trung của Chị Võ Thị Sáu cùng các thế hệ cha anh đi trước luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn động lực to lớn để lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.”

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và phát huy truyền thống anh hùng, trong 10 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác Đoàn thể. Tập thể cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ đơn vị đã biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, “vượt nắng thắng mưa”, ghi dấu ấn đậm nét trên nhiều mặt công tác.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô dành phút tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chị Võ Thị Sáu

Xung kích, tiên phong trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chuyển đổi số

Hội Phụ nữ Phòng CSGT đã trực tiếp tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị trọng đại như Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 (Khóa XIV), Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Khối nữ CSGT cũng nỗ lực tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đặc biệt, phong trào thi đua “Ba nhất” với việc viết “Nhật ký Ba Nhất” và sản xuất video tiếng Anh "Nữ Cảnh sát giao thông Hà Nội từ nắng gió Thủ đô đến làn sóng chuyển đổi số" đã khẳng định nét đẹp bản lĩnh, hiện đại, đi đầu trong công nghệ của nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô.

Các cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Phòng CSGT Thủ đô kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ người con gái kiên trung của dân tộc

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ đã đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền pháp luật: tổ chức các tiết học thực hành lái xe an toàn cho hàng ngàn học sinh tại các trường THPT (Trung Văn, Xuân Phương, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông...), triển khai chương trình trực tuyến tại các điểm trường Vinhomes, đồng thời duy trì hiệu quả mô hình trải nghiệm làm "Chiến sĩ Cảnh sát giao thông" đầy trực quan tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Các chiến sĩ nâng niu từng nhành hoa trắng tinh khôi, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn vô hạn trước anh linh người nữ Anh hùng Đất đỏ

Sâu nặng nghĩa tình bằng các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ và hội viên phụ nữ đơn vị đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Mai Dịch, thăm hỏi gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu.

Các nữ chiến sĩ cẩn trọng, chỉn chu sắp xếp những nhành hoa đặt trước chân tượng đài

Tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” tiếp tục lan tỏa sâu rộng qua chuỗi hành trình “Nghĩa tình Công an Thủ đô – Vì bình yên cuộc sống” tại tỉnh Lào Cai với số tiền ủng hộ 43,5 triệu đồng, nhận nuôi 145 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các chiến sĩ còn trực tiếp đến tận làng chài Sơn Tây tặng áo phao cho ngư dân; xây dựng mô hình “Tủ áo dài – Trao yêu thương” gửi phụ nữ vùng biên giới Gia Lai; mang quà Tết và quà thiếu nhi đến với bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Giao thông Vận tải. Chiến dịch “Giọt máu nghĩa tình 2026” cũng thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu cứu người.

Khẳng định tài năng, trí tuệ trong các phong trào thi đua

Tập thể đoàn viên, hội viên Phòng Cảnh sát giao thông không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đạt nhiều thành tích cao tại các cuộc thi cấp Bộ và thành phố. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Hội Phụ nữ của đơn vị đã xuất sắc đạt giải Ba toàn quốc cuộc thi viết về “80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông” và giải Nhì Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong CATP Hà Nội năm 2026. Tiếng nói của phụ nữ Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng cất lên đầy tự hào tại hội nghị cấp Bộ với tham luận về "Chuyển đổi số gắn với xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, gần dân".

Các cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu những thông tin, tư liệu lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng kiên trung của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Nhà tưởng niệm

Trước anh linh Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tuyên hứa: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần phụng sự, "gần dân, trọng dân, hiểu dân", lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.