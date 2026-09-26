Phối hợp thực tập cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tại Vườn Quốc gia Ba Vì

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 6 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức thực tập cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng cứu người bị nạn, mắc kẹt dưới vực sâu tại Vườn quốc gia Ba Vì.

Buổi thực tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng ứng phó, xử lý tình huống tai nạn thực tế của các đơn vị; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và CNCH với chính quyền, các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Theo phương án thực tập, một người dân trong lúc di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì không may gặp sự cố, mất lái và rơi xuống vực núi sâu.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Vì đã nhanh chóng phát báo động, tổ chức tìm kiếm vị trí nạn nhân, đồng thời gọi điện báo tin khẩn cấp tới lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số máy 114.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động phương tiện và CBCS khẩn trương di chuyển đến hiện trường. Trong quá trình di chuyển, Đội CC và CNCH khu vực số 6 đã chủ động liên lạc, hiệp đồng tác chiến với UBND xã Ba Vì, Công an xã, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì và Trung tâm K01. Các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các dây cứu nạn chuyên dụng và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai lực lượng, phương tiện cứu người

Các lực lượng phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ

Kết thúc buổi thực tập, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức họp nhận xét, rút kinh nghiệm. Lực lượng chức năng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị tham gia, đồng thời đề nghị tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp này trong thời gian tới.

Buổi thực tập diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản; góp phần nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống, sự cố trên địa bàn, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.