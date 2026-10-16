Phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội tại khu vực lán trại

ANTD.VN - Chiều 16/10, UBND phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phối hợp giữa UBND và Công an phường Hai Bà Trưng với liên doanh nhà thầu NEWTECONS & SOL E&C về công tác quản lý an ninh trật tự, cư trú, phòng cháy, chữa cháy và phòng chống tệ nạn xã hội khu vực lán trại tập trung công nhân xây dựng tại địa chỉ 295 Lê Duẩn.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng, Trung tá Lê Quang Hòa, Phó Trưởng Công an phường. Về phía nhà thầu NEWTECONS & SOL E&C có ông Đinh Tiến Dũng, phụ trách hiện trường và ông Bảo Tường Luân, cán bộ an toàn dự án.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã phổ biến Kế hoạch rà soát kiểm tra xét nghiệm ma túy trong cơ thể nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy đối với người lao động tai các công trình, lán trại trên địa bàn phường Hai Bà trưng và Quy chế phối hợp giữa UBND phường - Công an phường Hai Bà Trưng - Liên danh nhà thầu NEWTECONS & SOL E&C về công tác quản lý an ninh trật tự, cư trú, phòng cháy chữa cháy và phòng chống tệ nạn xã hội khu vực lán trại tập trung công nhân xây dựng tại địa chỉ 295 Lê Duẩn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh địa chỉ 295 Lê Duẩn là khu vực tập trung lượng lớn công nhân thi công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về biến động cư trú, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và tệ nạn xã hội nếu buông lỏng quản lý. Việc ban hành Quy chế phối hợp 3 bên là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án thi công an toàn, đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Để Quy chế phối hợp phát huy hiệu quả thực chất, thay mặt Lãnh đạo UBND phường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường yêu cầu Liên danh nhà thầu NEWTECONS & SOL E&C thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ: Đề cao vai trò tự quản, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý công nhân và trật tự nội bộ khu lán trại. Phân công cán bộ quản lý thường trực; duy trì lực lượng bảo vệ 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào; vận hành liên tục hệ thống camera giám sát tại các vị trí xung yếu và sẵn sàng trích xuất dữ liệu khi có yêu cầu. Niêm yết công khai nội quy lán trại, số điện thoại đường dây nóng của Cảnh sát khu vực, Trực ban Công an phường và cứu hỏa (114). Quản lý chặt chẽ biến động nhân khẩu.

Phối hợp chặt chẽ với Công an phường tập trung công nhân đầy đủ, đúng thời gian để phục vụ công tác rà soát, xét nghiệm (test nhanh) ma túy; kiên quyết chấm dứt hợp đồng lao động và buộc rời khỏi lán trại đối với các trường hợp dương tính hoặc vi phạm pháp luật. Chấp hành nghiêm ngặt quy định PCCC và vệ sinh môi trường: Tuyệt đối không để công nhân tự ý câu móc điện, đun nấu sai quy định trong phòng ở; trang bị đầy đủ bình chữa cháy, giữ thông thoáng lối thoát nạn; thu gom rác thải đúng nơi quy định, không làm ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường cũng yêu cầu Công an phường Hai Bà Trưng phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chủ trì nắm chắc tình hình di biến động nhân hộ khẩu tại lán trại; hướng dẫn nhà thầu thực hiện đúng trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo Luật Cư trú năm 2020. Chỉ đạo Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Phòng chống tội phạm và Tổ Cảnh sát giao thông - trật tự tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy định kỳ và đột xuất; lập biên bản phân loại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và truy xét nguồn cung ma túy (nếu có). Duy trì chế độ tiếp nhận, xử lý tin báo 24/24 giờ; phối hợp lực lượng bảo vệ lán trại xử lý dứt điểm các vụ việc gây mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp.

Đại diện nhà thầu NEWTECONS & SOL E&C, ông Đinh Tiến Dũng, phụ trách hiện trường cho biết trong quá trình tổ chức thi công và triển khai các hoạt động của đơn vị, việc bố trí lán trại để công nhân ăn, ở và sinh hoạt là nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, đây cũng là địa điểm tập trung đông người, tiềm ẩn những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Ông Đinh Tiến Dũng, đại diện nhà thầu NEWTECONS & SOL E&C phát biểu tại hội nghị

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, đơn vị xác định công tác quản lý lán trại công nhân không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa đơn vị, Công an phường, UBND phường và các lực lượng có liên quan.

Vì vậy thông qua ký kết và triển khai Quy chế phối hợp hôm nay, đơn vị sẽ nâng cao trách nhiệm của đơn vị trong quản lý công nhân, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phối hợp chặt chẽ với Công an phường và UBND phường, kịp thời cung cấp thông tin, trao đổi tình hình và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công nhân, hoạt động của lán trại và công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Thường xuyên kiểm tra, tự chấn chỉnh và chịu trách nhiệm trong phạm vi quản lý của đơn vị. Đơn vị sẽ nghiêm túc khắc phục những tồn tại, thiếu sót được cơ quan chức năng hướng dẫn; không để việc quản lý lỏng lẻo dẫn đến mất an ninh, trật tự, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy hoặc ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.

UBND phường - Công an phường Hai Bà Trưng - Liên danh nhà thầu NEWTECONS & SOL E&C ký kết quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, các bên liên quan đã ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND phường - Công an phường Hai Bà Trưng - Liên danh nhà thầu NEWTECONS & SOL E&C về công tác quản lý an ninh trật tự, cư trú, phòng cháy chữa cháy và phòng chống tệ nạn xã hội khu vực lán trại tập trung công nhân xây dựng tại địa chỉ 295 Lê Duẩn.

Hội nghị đã tăng cường hiệu quả quản lý phối hợp giữa UBND phường, CAP Hai Bà Trưng và Liên danh nhà thầu NEWTECONS & SOL E&C đối với toàn bộ lực lượng lao động lưu trú khu lán trại tập trung công nhân xây dựng tại địa chỉ 295 Lê Duẩn; Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội (đặc biệt là tệ nạn ma túy), sự cố cháy nổ, gây rối trật tự công cộng tại khu lán trại; Quản lý chặt chẽ biến động nhân khẩu, bảo đảm 100% công nhân được đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú đúng quy định. Xây dựng môi trường lao động an toàn, kỷ cương, văn minh, góp phần hoàn thành tiến độ dự án và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.