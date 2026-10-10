ANTD.VN - Từ thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư đến xử lý kịp thời một vụ cháy thực tế trong cùng ngày 9/10/2026, phường Hoàng Mai, Hà Nội đã cho thấy vai trò chủ động của chính quyền địa phương và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Huy động lực lượng phối hợp xử lý tình huống cháy giả định

Sẵn sàng phương án từ những tình huống sát thực tế

Nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, ngày 9/10/2026, UBND phường Hoàng Mai phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tại nhà ở nhiều căn hộ nằm sâu trong ngõ, thuộc Tổ dân phố số 10.

Tình huống cháy giả định

Đây là địa bàn có đặc điểm giao thông hạn chế, các công trình nằm sâu trong ngõ nhỏ, tiềm ẩn nhiều khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và triển khai phương tiện chữa cháy chuyên dụng khi xảy ra sự cố. Vì vậy, việc tổ chức thực tập không chỉ giúp các lực lượng rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp mà còn kiểm tra tính khả thi của phương án xử lý cháy, nổ trong điều kiện thực tế.

Trước khi thực tập, UBND phường Hoàng Mai phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, đặc biệt tại khu vực nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ và các công trình nằm sâu trong ngõ nhỏ.

Chủ động từ cơ sở, phối hợp hiệu quả xử lý cháy tại khu dân cư ngõ sâu

Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ cháy, nổ; sử dụng an toàn thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; sắp xếp hàng hóa, vật dụng gọn gàng, không để cản trở hành lang, cầu thang và lối thoát nạn. Người dân cũng được hướng dẫn sử dụng tiện ích Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên ứng dụng iHanoi; trang bị, kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện chữa cháy ban đầu, chủ động xây dựng phương án thoát nạn phù hợp với đặc điểm từng công trình.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 tuyên truyền an toàn PCCC&CNCH cho người dân

Cùng với đó, các hộ gia đình được phổ biến kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, từ việc nhanh chóng báo động, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 đến tổ chức thoát nạn an toàn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu khi bảo đảm đủ điều kiện.

Việc tuyên truyền gắn với thực hành giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong phòng ngừa cháy, nổ, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ - yếu tố đặc biệt quan trọng trong những phút đầu khi sự cố mới phát sinh.

Các lực lượng tham gia thực tập phương án xử lý cháy giả định trong ngõ sâu

Phối hợp chặt chẽ, xử lý tình huống ngay từ ban đầu

Tại buổi thực tập, tình huống giả định được đặt ra là xảy ra cháy tại khu vực để xe của công trình nhà ở nhiều căn hộ. Đám cháy có nguy cơ lan rộng, phát sinh nhiều khói, khí độc, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Trong khi đó, công trình nằm sâu trong ngõ nhỏ khiến việc tiếp cận, triển khai phương tiện chữa cháy chuyên dụng gặp nhiều trở ngại.

Ngay khi phát hiện cháy giả định, lực lượng tại chỗ nhanh chóng phát tín hiệu báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn, triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu và thông báo cho lực lượng chức năng. Các lực lượng tham gia tổ chức đội hình chữa cháy, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt, đồng thời triển khai biện pháp ngăn cháy lan theo phương án đã xây dựng.

Quá trình thực tập đặt ra yêu cầu cao về khả năng chỉ huy, điều hành, phân công nhiệm vụ và duy trì thông tin liên lạc giữa các lực lượng. Trong điều kiện đường ngõ hạn chế, mỗi khâu xử lý đều cần được triển khai chủ động, linh hoạt, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và các lực lượng tại chỗ.

Thực tập phương án chữa cháy nhằm nâng cao khả năng ứng phó cho lực lượng tại chỗ

Thông qua hoạt động này, khả năng huy động nhân lực, phương tiện và tổ chức xử lý tình huống được kiểm tra, đánh giá sát thực tế. Đây cũng là dịp để các lực lượng nhận diện những khó khăn có thể phát sinh, tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Đáng chú ý, ngay trong ngày 9/10/2026, chỉ ít giờ sau hoạt động thực tập, trên địa bàn phường Hoàng Mai xảy ra một vụ cháy thực tế. Cụ thể, hồi 12h05 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà tạm số 62, diện tích khoảng 40m², thuộc Tổ dân phố số 28, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường xử lý đám cháy

Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai đã kịp thời có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp tổ chức xử lý sự cố.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường, lực lượng tại chỗ, lực lượng an ninh cơ sở và dân phòng nhanh chóng phối hợp thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ công tác chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường, triển khai phương tiện và đội hình chữa cháy.

Đối với những khu vực ngõ nhỏ, việc tổ chức chữa cháy luôn đòi hỏi sự chủ động trong đánh giá tình hình, lựa chọn hướng tiếp cận và triển khai lực lượng phù hợp. Sự phối hợp giữa các lực lượng vì thế có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong giai đoạn đầu khi đám cháy cần được khống chế nhanh chóng, hạn chế nguy cơ lan rộng.

Với sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ và Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, sau khoảng 10 phút kể từ khi triển khai chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Thực tế này một lần nữa cho thấy cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tại bất kỳ địa bàn nào, đòi hỏi công tác phòng ngừa và khả năng ứng phó phải được duy trì thường xuyên, liên tục. Việc tổ chức thực tập sát với đặc điểm địa bàn, nâng cao kỹ năng cho người dân và chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tại chỗ chính là nền tảng để xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Công ty điện lực phối hợp thực tập phương án chữa cháy tại ngõ sâu

Từ công tác tuyên truyền, thực tập phương án tại Tổ dân phố số 10 đến việc phối hợp xử lý vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai tiếp tục khẳng định yêu cầu chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, an toàn tại khu dân cư.