Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp gây thiệt hại 405 tỷ đồng kháng cáo xin nhẹ tội

ANTD.VN - Sau hơn 1 tháng xét xử sơ thẩm đối Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadisun cùng thuộc cấp bán hàng không xuất hóa đơn, Tòa án Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Theo đó, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 1966, Phó Tổng giám đốc Công ty Cadisun) có đơn kháng xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng cáo, bị cáo này nêu các tình tiết giảm nhẹ cho bản thân như: đã thành khẩn khai báo, khắc phục hết hậu quả trong vụ án, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng… và xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

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Trước đó, ngày 28-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thành 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự.

Tại vụ án, 5 bị cáo khác (cũng làm việc tại Công ty Cadisun) cũng cùng bị phạt tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo liên quan tới Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadisun là Phạm Lương Hòa (SN 1961, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc) bị phạt 5 năm tù.

Tiếp đến là Nguyễn Thị Thêm (SN 1969, Giám đốc Tài chính, vợ bị cáo Thành) bị áp dụng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đặng Thị Thu Hương (SN 1981, Kế toán trưởng) phải lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Thị Minh (SN 1978, Kế toán tổng hợp) bị tuyên phạt 30 tháng tù và Lê Thị Thành Hải (SN 1979, Trưởng nhóm Kế toán doanh thu công nợ) cũng phải lĩnh 28 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Cadisun có trụ sở tại phường Khương Đình, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh dây điện, cáp điện. Công ty hiện có 3 nhà máy, 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành và đều hạch toán phụ thuộc. Phạm Lương Hòa làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Trong thời gian từ năm 2020 đến hết năm 2023, Phạm Lương Hòa đã đưa ra chủ trương, tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa tiêu thụ ra ngoài sổ sách kế toán để phục vụ chi tiêu nội bộ.

Công ty Cadisun đã sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3- ERP với 2 phân vùng dữ liệu độc lập. Đó là phân vùng quản trị nội bộ, ghi nhận đầy đủ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty (bao gồm cả các giao dịch bán hàng hóa có hóa đơn và không có hóa đơn) và phân vùng kế toán tài chính, báo cáo thuế, chỉ hạch toán những giao dịch mua bán có hóa đơn hợp pháp để phục vụ việc lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan thuế.

Thực hiện tội phạm về kế toán, Phạm Lương Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thị Thêm (vợ bị cáo Thành), Đặng Thị Thu Hương, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị triển khai phần mềm nêu trên trong toàn bộ hệ thống công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Các bị cáo đã không kê khai nộp thuế số tiền chênh lệch hơn 1.377 tỷ đồng. Kết luận giám định về thuế đối với Công ty Cadisun cho thấy, tổng số tiền doanh nghiệp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước từ năm 2020- 2023 là hơn 405 tỷ đồng.

Tòa cấp sơ thẩm xác định, trong vụ án này, bị cáo Hòa giữ vai trò chính, là người đưa ra chủ trương lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nên phải chịu mức án cao nhất. Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

Riêng bị cáo Thêm (vợ bị cáo Thành), trong quá trình cơ quan chức năng điều tra đã hợp tác, thành khẩn, gia đình có công với cách mạng; bị cáo Hải có vai trò thấp, mờ nhạt, không được hưởng lợi nhưng vẫn tự nguyện nộp 60 triệu đồng để đóng góp khắc phục hậu quả của vụ án… Do vậy, Tòa quyết định cho 2 bị cáo này được hưởng khoan hồng của pháp luật.