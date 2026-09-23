Phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 08/5/2026 của Chính phủ đến các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Hà Nội.

Thượng tá Ngô Tiến Long - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu và chỉ đạo hội nghị

Dự và chỉ đạo buổi tuyên truyền có Thượng tá Ngô Tiến Long - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội; lãnh đạo UBND 03 xã trên địa bàn cùng đại diện các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở và doanh nghiệp. Sự tham dự của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và các cơ sở thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong triển khai các quy định mới về PCCC và CNCH, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH ngay từ cơ sở.

Thượng tá Trần Sỹ Quỳnh - Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 20 lắng nghe và giải đáp thắc mắc, khó khăn của doanh nghiệp

Tại hội nghị, nội dung tuyên truyền tập trung vào những điểm mới, những vấn đề thiết thực được quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, nhất là một số quy định của pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, quản lý, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy; Trách nhiệm PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ sở; Công tác quản lý, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy... Qua đó, giúp các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở nhận thức đầy đủ rằng công tác PCCC&CNCH phải được chủ động thực hiện ngay từ cơ sở, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc duy trì các điều kiện an toàn trong suốt quá trình hoạt động. Thông qua nội dung tuyên truyền, các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở được hướng dẫn chủ động rà soát các điều kiện an toàn PCCC&CNCH, thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định, đồng thời kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót tại cơ sở.

Đặc biệt, buổi tuyên truyền dành thời gian để trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở trong quá trình thực hiện các quy định mới. Qua đó đảm bảo công tác tuyên truyền không mang tính hình thức mà phải thiết thực, trực tiếp, đi vào những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp và cơ sở đang gặp phải.

Đại úy Vương Hoàng Vũ - Phó đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 20 hướng dẫn các nội dung quy định mới công tác PCCC&CNCH

Việc tuyên truyền, hướng dẫn Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp, chủ đầu tư trên địa bàn. Bởi công tác PCCC&CNCH không chỉ được thực hiện khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng mà cần được chủ động thực hiện thường xuyên ngay tại cơ sở, từ việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, quản lý con người, phương tiện, thiết bị đến duy trì các điều kiện an toàn PCCC&CNCH.

Qua buổi tuyên truyền đã tiếp tục góp phần đưa các quy định mới của pháp luật về PCCC&CNCH đến gần hơn với doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp, chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở hiểu đúng quy định, xác định rõ trách nhiệm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, từ đó bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.