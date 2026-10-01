Phổ biến pháp luật cho công nhân Công ty Panasonic và học sinh THCS Kim Nỗ

ANTD.VN - Trong các ngày 28, 29, 30/9/2026, Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam và Trường tiểu học và THCS Kim Nỗ tổ chức buổi các tuyên truyền phổ biến pháp luật đến công nhân và học sinh.

Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam tổ chức buổi các tuyên truyền phổ biến pháp luật đến công nhân

Tại đây, báo cáo viên Công an xã Thiên Lộc đã phổ biến, tuyên truyền về Luật trật tự an toàn giao thông; Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; phòng chống bạo lực học đường và phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng; đồng thời hướng dẫn sử dụng xe máy điện và kỹ năng lái xe an toàn cho 1600 học sinh, giáo viên phân hiệu THCS Kim Nỗ và 3000 cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (tại khu công nghiệp Thăng Long, xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh – Báo cáo viên của Công an xã Thiên Lộc thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian gần đây

Tại phân hiệu THCS trường TH, THCS Kim Nỗ, Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh – Báo cáo viên của Công an xã Thiên Lộc thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian gần đây; đồng thời phổ biến các nội dung cơ bản của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là các lỗi vi phạm thường gặp trong quá trình tham gia giao thông mà các em học sinh, giáo viên hay vi phạm, các quy định về độ tuổi được sử dụng các loại phương tiện như xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy…đồng thời hướng dẫn các quy tắc khi tham gia giao thông để các em học sinh tham gia được an toàn hơn, nhất là các cách giúp các em từ chối tham gia các hành vi liên quan đến gây rối trật tự công cộng (khi tham gia đua xe, phóng nhanh, vượt ẩu…).

Đối với Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ các em học sinh được phân biệt giữa các loại hung khí sắc nhọn có tính sát thương cao (dao, kiếm, dao gấp) hoặc các loại súng săn, súng tự chế khi nào trở thành vũ khí quân dụng và bị xử lý trước pháp luật; đối với phòng, chống bạo lực học đường các em được phân biệt các hành vi của bạo lực học đường, cách phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường.

Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh – Báo cáo viên của Công an xã Thiên Lộc phổ biến quy định pháp luật tại đến công nhân Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam

Tại Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam các buổi, các ngày tuyên truyền, báo cáo viên Công an xã đã tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền tình hình trật tự an toàn giao thông chung và trên địa bàn, các hành vi vi phạm thường xuyên mắc phải cũng là nguyên nhân hay gây nên tai nạn giao thông, đồng thời chỉ rõ mức xử phạt theo quy định của pháp luật; đối với tuyên truyền Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ các em học sinh được phân biệt giữa các loại hung khí sắc nhọn có tính sát thương cao (dao, kiếm, dao gấp) hoặc các loại súng săn, súng tự chế khi nào trở thành vũ khí quân dụng và bị xử lý trước pháp luật; đối với phòng ngừa Lừa đảo qua mạng, các cán bộ công nhân viên công ty đã được nhận diện một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay mà công nhân viên hay bị đối tượng lợi dụng.

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh, cán bộ, công nhân viên nhà trường và công ty đã cán bộ Công an xã Thiên Lộc phối hợp với công ty Vinfast Ecoxe tổ chức hướng dẫn kỹ năng sử dụng xe điện và kỹ năng lái xe an toàn, kĩ năng xử lý tình huống cho người lao động. Đồng thời tại đây, báo cáo viên đã tuyên truyền hướng dẫn học sinh, cán bộ công nhân viên biết cách phân biệt các loại xe để sử dụng đúng quy định theo độ tuổi, loại xe gắn máy và xe mô tô.

Hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh trong nhà trường và công ty; hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng ngừa tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an xã hội trên địa bàn xã Thiên Lộc.