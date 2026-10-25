Phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo Mr Pips và “Shark” Bình diễn ra tại 3 vị trí

ANTD.VN - Do số lượng bị cáo bị truy tố đông và nhiều người tham gia tố tụng nên Tòa án nhân dân TP Nội quyết định tổ chức phiên tòa sơ thẩm “ông trùm” lừa đảo chiếm đoạt tài sản Mr Pips và các bị cáo liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo kế hoạch, ngày mai (26-10), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và Trốn thuế”. Vụ án xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại phiên tòa này, do có đông số lượng người tham gia tố tụng (gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng…) nên Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

“Ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam.

Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại Phòng xét xử lớn của Tòa án Hà Nội với thành phần là những người tiến hành tố tụng là Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát; hơn 50 bị cáo cùng hơn 200 luật sư bào chữa…

Điểm cầu thành phần thứ 2 là Hội trường của Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Đây và vị trí dành cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa. Và điểm cầu thành phần còn lại là tại Hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam này.

Trong số 188 bị cáo, có 25 bị cáo đang tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam. Các bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP HCM) bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shank Bình, SN 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo khác bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 177 bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức“Shark” Bình) bị truy tố tội "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó… “Ông trùm” lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Tiếp đó, Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Bị cáo Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương (cũ) để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định, Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Nam còn sử dụng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, vàng và USD.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày và do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.