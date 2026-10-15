Phía sau “người khổng lồ” về bán lẻ, hàng tiêu dùng- Masan

ANTD.VN - Chin-su, Nam Ngư, MEATDeli, Wake-up 247, Vinacafe’, B’fast, Omachi… hay gần hơn là WinMart/Winmart+ là những thương hiệu mà chắc chắn mỗi gia đình từ nông thôn tới thành thị đều quen thuộc. Nhưng không phải ai cũng biết đây là những mảnh ghép quan trọng của “người khổng lồ” về bán lẻ, hàng tiêu dùng- Masan. Phía sau những sản phẩm, dịch vụ quen thuộc là một hệ thống được vận hành tiêu chuẩn, bài bản, chuyên nghiệp để phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất.

Cá cơm được đưa vào các thùng ủ chượp tại nhà thùng nước mắm Phú Quốc

Từ nhà thùng nước mắm Phú Quốc

Masan chọn Phú Quốc (tỉnh An Giang) là nơi bắt đầu cho hành trình làm nước mắm - một sản phẩm quen thuộc với mỗi gia đình Việt Nam, vì Phú Quốc là nơi có nguồn cá cơm phong phú. Cá cơm và phương thức ủ chượp truyền thống của Phú Quốc được chọn để làm ra sản phẩm đặc trưng này của Việt Nam.

Bên trong khu nhà thùng ủ chượp nước mắm của Masan tại Phú Quốc là gần 500 trăm thùng gỗ khổng lồ nối tiếp nhau. Mỗi thùng cao khoảng 3m, được làm bằng loại gỗ đặc trưng chịu được mặn, được đai nịt chắc chắn bằng dây mây.

Theo ông Phạm Sỹ Phương- Phó Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm của Masan, cá cơm sẽ được ướp với muối ngay trên tàu cá khi vừa đánh bắt để đảm bảo sự tươi ngon. Sau đó, nguyên liệu được đưa về nhà thùng, ướp chượp với công thức 3 phần cá, 1 phần muối. Đây chính là tỷ lệ truyền thống trong quy trình sản xuất nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc.

Ông Bùi Huy Hoàng – Giám đốc Nhà máy Masan Phú Quốc cũng cho hay, muối ủ cá cũng phải được tuyển chọn loại đảm bảo chất lượng, thường được mang tới từ Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm hạn chế những thành phần có thể tạo vị chát hoặc đắng.

Theo quy trình Masan công bố, cá trước khi được đưa vào ủ phải trải qua quá trình đánh giá dựa trên 5 nhóm chỉ tiêu, trong đó có loại cá, tỷ lệ cá tạp, độ tươi, độ khô và độ muối. Sau nhiều khâu kiểm duyệt kỹ càng, cá bắt đầu thời gian ủ chượp. Khoảng thời gian này kéo dài nhiều tháng trước khi những giọt nước mắm đầu tiên được lấy ra.

Quá trình ủ chượp được theo dõi chặt chẽ, qua từng tháng, nước mắm sẽ càng tinh khiết, thơm ngon hơn

Đến khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm hiện đại

Không chỉ nước mắm, các sản phẩm khác của Masan như: nước tương Chin-su, Tam Thái Tử, tương ớt Chin-su, cà phê wake-up 247… đều được sản xuất, nghiên cứu theo quy trình khép kín trước khi đến tay người tiêu dùng.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, các sản phẩm của Masan được nghiên cứu, thí nghiệm trong khu nghiên cứu và phát triển hiện đại bậc nhất tại Bình Dương (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, các sản phẩm được đưa qua các phòng lọc, kiểm thử khác nhau, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, độ tinh khiết, độ ngon, thử phản ứng với điều kiện môi trường khác nhau trước khi đưa ra thị trường. Masan cũng thiết lập dây chuyền đóng chai khép kín hiện đại với công suất lớn để phục vụ việc đóng chai ngay tại chỗ, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho sản phẩm.

Không phải ai cũng có đủ chuyên môn để đánh giá hết tính năng của những dây chuyền hiện đại, những phòng thí nghiệm hàng trăm tỷ đồng của Masan, nhưng chắc chắn, một quy trình sản xuất chặt chẽ, khép kín, tỉ mỉ và những tiêu chuẩn khắt khe thì ai cũng nhìn thấy. Thị phần vững vàng của Masan trong nhiều ngành hàng khẳng định uy tín và chiến lược sản phẩm đang đi đúng hướng.

Nam Ngư, Chin-su... đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng

Nơi “tinh hoa hội tụ”

Ở Masan, điều đặc biệt không phải là máy móc hiện đại mà là con người. Mỗi vị trí, Masan đều đang sở hữu “những bàn tay, khối óc tinh hoa”. Khách đến Masan tại Bình Dương, đầu tiên sẽ bị hấp dẫn bởi các đầu bếp kĩ thuật trổ tài nấu nướng với hương vị “thơm ngon đến giọt cuối cùng”. Điều đặc biệt là các món ăn này đều được chế biến với các gia vị- là sản phẩm của Masan đang cung cấp cho thị trường, đầu bếp sẽ chế biến sao cho gần gũi nhất với bữa cơm của phần lớn gia đình. Do vậy, đây là các bếp ăn để thử nghiệm cho những gia vị đang trong giai đoạn nghiên cứu, xem đã “tròn vị” chưa, đã phù hợp với số đông chưa để các chuyên gia tiếp tục điều chỉnh.

Bà Lê Thị Nga- Phó Tổng giám đốc Masan Consumer phụ trách Nghiên cứu & Phát triển là một nhân vật khá thú vị. Bà vừa mang đậm phong cách của kỹ sư thực phẩm được đào tạo thực chất từ nước ngoài về, vừa am hiểu về công nghệ, bà Nga có thể kể về từng loại máy móc trong nhà máy, về từng công đoạn nghiên cứu, từng khâu sản xuất như một chuyên gia. Dưới sự quản lý, vận hành của bà Nga là hàng chục Tiến sĩ trẻ, hầu hết đều du học từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc… về Việt Nam làm việc.

Các Tiến sĩ này đa số có độ tuổi rất trẻ, thuộc thế hệ 9x. Người trẻ có năng lực cần môi trường làm việc để thỏa sức sáng tạo và thỏa mãn đam mê, Masan chính là môi trường lý tưởng khi có những người “sếp” có tư duy cởi mở, am hiểu công việc thực chất và sẵn sàng đầu tư máy móc hiện đại, điều kiện vật chất để ươm mầm và nuôi dưỡng các tài năng sẵn sàng cống hiến.

Masan đang cung ứng ra thị trường rất nhiều sản phẩm tiêu dùng thuộc nhiều ngành hàng; Masan không chỉ sản xuất mà còn bán lẻ và xuất khẩu, nhưng ở mỗi lĩnh vực, Tập đoàn đều có yêu cầu khắt khe về con người và về hiệu quả công việc. Không có quá nhiều bí quyết để sản phẩm của Masan trở nên thịnh hành trên thị trường, mà điều cơ bản nhất là doanh nghiệp đã “làm thật”.

Tạm bỏ qua những con số thống kê, những danh hiệu được tôn vinh, nhìn vào hệ sinh thái Masan, mọi người đều thấy những điều rất thật, đúng như ông Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan trong bài viết kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn từng viết về những điều Masan đã làm được, là: “Xây dựng những nền tảng thật- không phải những câu chuyện đẹp”!