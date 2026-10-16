Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia với AI có kiểm soát

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, việc xây dựng nền tảng giáo dục thông minh quốc gia không đơn thuần là phát triển thêm một sản phẩm công nghệ, mà hướng tới góp phần đổi mới phương thức dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Các sản phẩm công nghệ chiến lược phải được thử nghiệm có kiểm soát và chứng minh hiệu quả.

Bộ GDĐT vừa tổ chức báo cáo về công tác phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 808/QĐ-TTg giao Bộ GDĐT chủ quản nhiệm vụ “Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và hệ thống thực - ảo”.

Theo đó, Bộ GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp được tuyển chọn hoặc giao thực hiện nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi về AI giáo dục có kiểm soát và công nghệ thực - ảo; tạo ra 1 nền tảng giáo dục thông minh quốc gia dùng chung và 2 sản phẩm công nghệ chiến lược là Gia sư AI tiếng Việt và Hệ thống thực - ảo Eduverse đạt TRL 7.

Các sản phẩm công nghệ chiến lược phải được thử nghiệm có kiểm soát và chứng minh hiệu quả, bảo đảm chủ quyền dữ liệu, tự chủ công nghệ, có khả năng nhân rộng, thương mại hóa. Trọng tâm là 3 nhóm công nghệ lõi: AI giáo dục có kiểm soát; thực - ảo và mô phỏng số; hạ tầng dữ liệu và chuẩn liên thông.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nền tảng học tập thông minh số giúp học sinh tự học có hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và gợi ý lộ trình theo năng lực; hỗ trợ giáo viên soạn bài, ra đề, chấm bài và theo dõi phần kiến thức từng em còn yếu. Nhà trường, cơ quan quản lí có thể tổng hợp kết quả để hỗ trợ, điều chỉnh việc dạy học. Thông qua nền tảng, phụ huynh có thể theo dõi tiến độ của con và nhận thông báo khi con cần thêm hỗ trợ.

Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tịnh, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cho rằng ứng dụng công nghệ vào trong giảng dạy và học tập cần có cam kết kết quả học tập sẽ phải được tốt hơn. Do đó, trong thuyết minh về các nền tảng, sản phẩm các bên cần sử dụng các kịch bản tổ chức, thực hiện và vận hành vào thực tế.

Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tịnh cũng lưu ý về việc an toàn, bảo mật trong quá trình triển khai nền tảng thông minh để đảm bảo, có kiểm soát ở cả khía cạnh thông tin, đạo đức và công nghệ.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng nhấn mạnh, xây dựng nền tảng giáo dục thông minh quốc gia không đơn thuần là phát triển thêm một sản phẩm công nghệ, mà hướng tới góp phần đổi mới phương thức dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. “Đây là nhiệm vụ có tác động sâu rộng, vì vậy cần được nghiên cứu và đánh giá tác động một cách nghiêm túc, toàn diện”, Thứ trưởng lưu ý.

Theo Thứ trưởng, nền tảng phải hướng tới nâng cao hiệu quả học tập của học sinh, giảm thời gian học tập không cần thiết, hỗ trợ giảm tải công việc cho giáo viên và phải bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Học sinh ở mọi vùng miền, kể cả vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đều cần có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng những lợi ích mà công nghệ mang lại. Đây không chỉ là yêu cầu về công nghệ mà còn là yêu cầu về công bằng giáo dục, nhất quán với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong giai đoạn đầu, cần ưu tiên tập trung vào giáo dục phổ thông bởi đây là lĩnh vực có số lượng người học lớn, phạm vi tác động rộng và có nhiều vấn đề cần được nghiên cứu kĩ lưỡng để bảo đảm hiệu quả thực chất. Trên cơ sở kết quả triển khai, sẽ lựa chọn những bài toán thiết thực, có khả năng thực hiện, đánh giá được hiệu quả để từng bước nhân rộng.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thẩm định và phê duyệt theo quy định. Bên cạnh đó, cần rà soát kĩ nội dung nghiên cứu, dự toán kinh phí và cơ cấu đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi.

Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia là nhiệm vụ dài hạn, do đó, Thứ trưởng yêu cầu nền tảng phải có khả năng vận hành ổn định, được cập nhật, nâng cấp và phát triển liên tục để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển nền tảng, trong đó làm rõ kiến trúc hệ thống, các sản phẩm ưu tiên, phương thức hợp tác, nguồn lực đầu tư, lộ trình triển khai và phương án vận hành.

Cùng với đó, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm trí tuệ nhân tạo và công nghệ giáo dục mới, đặc biệt là những ứng dụng AI trong giáo dục.

Nhấn mạnh yêu cầu, trong quá trình phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia cần xác định rõ vai trò của “ba nhà” (gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp), Thứ trưởng đề nghị các trường đại học và doanh nghiệp chủ động đề xuất sản phẩm, công nghệ, nội dung có thể phối hợp nghiên cứu, phát triển cũng như khả năng đóng góp nguồn lực.