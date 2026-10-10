Phát triển đội bóng chuyên nghiệp, bền vững thông qua đào tạo trẻ

ANTD.VN - Dù mới trở lại sân chơi chuyên nghiệp quốc nội từ 2023 song hiện Công an Hà Nội là đội bóng hiếm hoi của Việt Nam sở hữu hệ thống đào tạo trẻ với đủ các lứa từ U9 đến U21, bên cạnh một Học viện bóng đá cộng đồng mang tên CAAC Football Academy. Đây là bước đi căn cơ, cụ thể hóa chiến lược phát triển đội bóng theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Lịch sử 70 năm đội bóng đá Công an Hà Nội đã chứng minh, để trở thành thế lực bóng đá quốc nội cần có lực lượng đủ mạnh, có chiều sâu và tính kế thừa.

Giai đoạn 1956-2002, đội bóng liên tục thu nạp và sản sinh ra những lứa cầu thủ “thế hệ vàng”. Họ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn thấm nhuần tôn chỉ, mục đích và niềm tự hào truyền thống của đội bóng. Nhiều trường hợp cha con cùng khoác áo, cống hiến cho đội bóng ngành Công an, điển hình như trường hợp cha con tiền đạo Từ Như Hiển - Từ Minh Hải.

Cố tiền đạo Đội bóng đá Công an Hà Nội Từ Như Hiển (1945-2023, ảnh) nổi danh thập niên 1960-1970, và sau đó là con trai ông - Từ Minh Hải tiếp nối truyền thống, cống hiến cho màu áo đội bóng đá Công an Hà Nội

Giai đoạn từ 2023 đến nay, ngay sau khi Câu lạc bộ Công an Hà Nội trở lại sân chơi cao nhất Việt Nam là V-League, ban lãnh đạo đội bóng đã sớm chú trọng đến đào tạo trẻ, xem đây là chìa khóa để xây dựng chiều sâu lực lượng, bản sắc cũng như tính ổn định, bền vững cho hành trình chinh phục đấu trường quốc nội và quốc tế.

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Công an Hà Nội khi ấy và nay là Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an, khẳng định: “Câu lạc bộ Công an Hà Nội không chỉ chú trọng đến đội 1 với những huấn luyện viên tốt và cầu thủ giỏi, mà còn đầu tư rất mạnh cho hệ thống đào tạo trẻ. Các em từ U9 đến U21 không đơn thuần là lực lượng kế cận, mà là một phần của chiến lược phát triển bền vững. Tôi từng nói với các em rằng: “Hãy cứ theo đuổi đam mê, giữ vững kỷ luật, rèn giũa tinh thần chiến đấu và giữ phẩm chất đạo đức. Mỗi trận đấu là một bài kiểm tra bản lĩnh của người chiến sĩ”. Tôi kỳ vọng từ những cầu thủ trẻ của đội sẽ dần trưởng thành, trở thành những con người toàn diện - giỏi về chuyên môn, vững về tư tưởng, đẹp về hình ảnh”.

Chỉ trong thời gian ngắn sau tái thiết, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã kết hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội xây dựng và hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ, với đầy đủ các lứa từ U9 đến U21.

Theo lộ trình, số lượng cầu thủ trẻ từ U9 đến U21 được tập trung, đào tạo, huấn luyện là từ 240 cầu thủ (giai đoạn 2025-2026) đến 260 cầu thủ (giai đoạn 2027-2030).

Các đội bóng đá trẻ Công an Hà Nội sẽ tham gia thi đấu tất cả các giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mục tiêu các tuyến từ U9 đến U21 đều được vào vòng chung kết. Phấn đấu từ mùa giải 2028 trở đi có 4/7 đội trẻ đạt huy chương tại các giải trẻ.

Về lâu dài, nòng cốt trong đội hình thi đấu là cầu thủ do Câu lạc bộ đào tạo.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giao lưu, ký tặng và truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ

Trong bối cảnh nhiều đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam lơ là đào tạo trẻ, chấp nhận nộp phạt thay vì hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ tiêu chuẩn – một tiêu chí để được cấp phép dự các giải chuyên nghiệp quốc gia và giải quốc tế, thì tại Câu lạc bộ Công an Hà Nội, hệ thống đào tạo trẻ đã được triển khai rộng rãi và có chiều sâu và dần bám rễ.

Những tài năng nhí được phát hiện sớm, nuôi dưỡng và đào tạo theo lộ trình dài hạn, vừa học chuyên môn bóng đá, vừa học văn hóa. Mục tiêu là xây dựng một thế hệ cầu thủ có đầy đủ thể chất, kỹ năng, đạo đức và tư duy bóng đá hiện đại - nền tảng quan trọng để Câu lạc bộ Công an Hà Nội phát triển bền vững và đủ sức cạnh tranh ở đẳng cấp quốc tế.

“Trái ngọt” từ lò đào tạo trẻ bước đầu đã hiển hiện bằng những cái tên đầy triển vọng, tiêu biểu như hậu vệ Trần Xuân Toàn - tài năng trẻ được triệu tập vào danh sách đội tuyển U17 quốc gia Việt Nam chuẩn bị tham dự chiến dịch FIFA U17 World Cup tại Qatar vào tháng 12-2026.

Bên cạnh đó là một số cái tên được ký hợp đồng chuyên nghiệp như Hà Mạnh Trường, Hoàng Trung Anh hay Phạm Minh Phúc – nhà vô địch SEA Games 2025, hạng ba U23 châu Á 2026, vô địch V-League 2025/26.

Giá trị tại các lò đào tạo trẻ của Công an Hà Nội không chỉ dừng lại ở giáo án chiến thuật bài bản hay hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, mà là một hành trình trao truyền lịch sử, văn hóa và niềm tự hào về màu áo xanh Công an. Ngay từ những ngày đầu gia nhập học viện, các cầu thủ nhí đã được thấm nhuần bài học về truyền thống vẻ vang của các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội trong dọc dài lịch sử 70 năm, được nuôi dưỡng ý chí thép thông qua tính kỷ luật vũ trang nghiêm ngặt kết hợp với phong cách chơi bóng hào hoa, thanh lịch đặc trưng của người Tràng An.

Việc trui rèn song song giữa văn hóa ứng xử cao thượng trên sân cỏ và đạo đức người chiến sĩ chính là chất keo định hình nên nhân cách của các học viên. Ngọn đuốc truyền thống gửi gắm qua từng thế hệ sẽ luôn được giữ lửa, đảm bảo rằng mỗi thế hệ tương lai khi bước ra thảm cỏ V-League hay đấu trường quốc tế đều mang trong tim dòng máu chiến sĩ kiên trung và niềm tự hào bất diệt mang tên Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội ra mắt các tuyến trẻ (ảnh trên) và Trung tâm bóng đá cộng đồng

Không chỉ xây dựng hệ thống huấn luyện hiện đại, đội bóng còn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn bằng cách cử các huấn luyện viên giàu tiềm năng đi đào tạo nâng cao. Đáng chú ý, tham gia huấn luyện còn là một số cựu cầu thủ Công an Hà Nội, những người từng có thời gian dài gắn bó, cống hiến và nay trao truyền không chỉ kiến thức mà còn là niềm tự hào về đội bóng đá biểu tượng của Thủ đô tới các thế hệ măng non.

Song song với đó, Câu lạc bộ chủ động thiết lập mạng lưới liên kết với các học viện bóng đá uy tín và hợp tác chặt chẽ với hệ thống trường phổ thông - nơi không chỉ là nguồn tuyển sinh mà còn là môi trường để các cầu thủ nhí được rèn luyện theo mô hình “vừa học - vừa chơi bóng”.

Đặc biệt vào tháng 5-2022, Trung tâm bóng đá cộng đồng Công an Hà Nội – CAAC Football Academy chính thức ra mắt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bóng đá cộng đồng, đào tạo trẻ và xây dựng thế hệ kế cận cho bóng đá Thủ đô dưới định hướng đồng hành chuyên môn từ Câu lạc bộ Công an Hà Nội.