Phát huy truyền thống 78 năm Ngành Kiểm tra Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 16/10/2026 đánh dấu 78 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2026). Đây là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của Ngành; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng Đảng

Trải qua 78 năm, Ngành Kiểm tra Đảng không ngừng trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật góp phần bảo đảm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung trọng tâm của Đoàn kiểm tra

Đối với Đảng bộ Công an thành phố (CATP) Hà Nội, công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

Thời gian qua, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong CATP đã chủ động đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền; chú trọng phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP chủ trì hội nghị

Từ năm 2025 đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy CATP đã triển khai kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 66 tổ chức đảng và 49 đảng viên, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của CATP. Ghi nhận những kết quả đạt được, 24 lượt tập thể và 62 lượt cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra Đảng đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Giữ vững kỷ luật, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CATP tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, danh dự người chiến sĩ Công an nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời nhận diện, khắc phục hạn chế, thiếu sót, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm nghiêm trọng.

Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức tọa đàm

Ngoài các hoạt động chuyên môn, tập thể đơn vị cũng đã và sẽ tích cực thực hiện các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, triển khai các phong trào thi đua, tổ chức các chương trình nhân đạo, từ thiện với mục tiêu an sinh xã hội hướng đến cộng đồng và những hoàn cảnh khó khăn...

Đại tá Trần Quyết Thắng – Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng uỷ CATP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP phát biểu tại chương trình hỗ trợ Công an tỉnh Gia Lai

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các cấp ủy, UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng trong CATP tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, công tâm, khách quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ CATP trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.