Phát hiện rệp trên máy bay chở khách Boeing 787 Dreamliner của Qantas

ANTD.VN - Hãng hàng không Qantas đã buộc phải cho một chiếc máy bay ngừng hoạt động tại Rome (Italy) sau khi phát hiện rệp trên chuyến bay khởi hành từ Perth (Australia).

Ảnh minh họa: Mạng xã hội

Ngày 13-10, một nguồn tin am hiểu vụ việc xác nhận loài côn trùng ký sinh này được tìm thấy ở khu vực phía trước của khoang phổ thông trên chiếc Boeing 787 Dreamliner (chuyến bay số hiệu QF5) trên hành trình từ Perth đến Rome hôm 9-10.

Rệp là loài côn trùng nhỏ hút máu một số loài động vật có vú, bao gồm cả con người, và rất khó để loại bỏ hoàn toàn.

Theo tin tức ban đầu đăng trên tờ Sydney Morning Herald, chiếc máy bay đã phải ngừng khai thác để vệ sinh sau khi hạ cánh xuống Thủ đô của Italy, dẫn đến việc hủy chuyến bay chiều về từ Rome đến Perth của Qantas vào ngày 10-10.

Người phát ngôn của Qantas cho biết chuyến bay bị hủy để các kỹ sư và đội ngũ bảo trì tiến hành vệ sinh kỹ lưỡng máy bay sau khi “phát hiện vấn đề tại một số ghế ngồi hạng phổ thông”. Hãng hàng không cũng gửi lời “xin lỗi chân thành” tới hành khách vì sự gián đoạn này.

Qantas nói rằng những hành khách bị ảnh hưởng đã được bố trí chỗ ở và sắp xếp lại lịch trình trên các chuyến bay thay thế trong vòng 48 giờ kể từ giờ khởi hành ban đầu.

Hãng hàng không khẳng định khoang máy bay thường xuyên được vệ sinh theo tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt và được xử lý bằng chất khử trùng định kỳ 50 ngày một lần.

Giáo sư Michelle Power, chuyên gia ký sinh trùng học tại Đại học Macquarie, nhận định rằng “rất có khả năng” rệp đã theo hành lý hoặc quần áo của hành khách lên máy bay rồi thoát ra ngoài khoang hành khách.

Giáo sư Power cho biết rệp không gây nguy hiểm - dù vết cắn có thể gây ngứa và khó chịu - nhưng chúng rất khó bị tiêu diệt và có thể ẩn nấp trong ga trải giường cũng như các khe hở trong thời gian dài mà không cần ăn.