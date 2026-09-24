Phát hiện nam thanh niên mang pháo sáng trong cốp xe

ANTD.VN - Kiểm tra chiếc Honda Air Blade của Trần Tuấn Sơn trên đường Giải Phóng, lực lượng 141, CATP Hà Nội đã phát hiện một vật hình trụ bằng kim loại nghi là pháo sáng được cất trong cốp xe.

Khoảng 23h25 đêm 23-9, tổ công tác Y11/KH141 - Công an thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Giải Phóng, khi đến khu vực trước số nhà 259 Giải Phóng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Trần Tuấn Sơn bị phát hiện mang theo pháo sáng

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra hành chính. Người điều khiển xe được xác định là Trần Tuấn Sơn, SN 2005, trú tại xã An Lão, thành phố Hải Phòng; hiện ở tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Sơn xuất trình được Giấy phép lái xe và Giấy đăng ký xe. Tiến hành kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong cốp xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade, màu đen, gắn biển kiểm soát 15AC-086.27, bên trong có 1 vật hình trụ bằng kim loại nghi là pháo sáng.

Tổ công tác Y11 đã lập biên bản, bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Công an phường Bạch Mai để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.