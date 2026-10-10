Phát hiện, khắc phục nguy cơ cháy, nổ từ những tồn tại nhỏ ở cơ sở giáo dục

ANTD.VN - Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại 62 cơ sở giáo dục, mầm non trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an thành phố Hà Nội phát hiện 32 cơ sở còn tồn tại, thiếu sót và hướng dẫn có thể khắc phục ngay.

Kiểm tra lối thoát nạn khẩn cấp của cơ sở mầm non Thăng Long trên địa bàn phường Bạch Mai

Không để những sơ suất nhỏ trở thành hiểm họa

Từ việc bố trí phương tiện chữa cháy chưa hợp lý đến để đồ dùng, hàng hóa cản trở lối thoát nạn, những vi phạm tưởng chừng nhỏ này đều tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn, đòi hỏi phải được xử lý kịp thời, triệt để.

Trong công tác PCCC, nguy cơ cháy, nổ đôi khi bắt nguồn từ những bất cẩn rất đời thường. Một thiết bị điện không còn nhu cầu sử dụng nhưng chưa được thu hồi, vài vật dụng đặt chắn lối đi hay phương tiện chữa cháy để không đúng vị trí đều có thể ảnh hưởng đến khả năng phát hiện, xử lý sự cố ngay từ ban đầu. Khi đám cháy xảy ra, những bất cập ấy không chỉ làm chậm quá trình chữa cháy mà còn có thể cản trở việc thoát nạn, khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn.

Qua kiểm tra an toàn PCCC tại 62 cơ sở trên địa bàn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 ghi nhận 32 cơ sở còn tồn tại, thiếu sót có thể khắc phục ngay. Các vấn đề chủ yếu liên quan đến việc bố trí phương tiện PCCC chưa hợp lý, một số thiết bị điện không có nhu cầu sử dụng nhưng chưa được thu hồi, đồ dùng sinh hoạt và hàng hóa đặt tại những vị trí gây cản trở lối thoát nạn.

Đây đều là những tồn tại có thể xử lý bằng các biện pháp đơn giản, không đòi hỏi nhiều thời gian hay kinh phí. Tuy nhiên, nếu chủ quan, không khắc phục kịp thời, chúng có thể trở thành mắt xích nguy hiểm khi xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, việc để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt, sắp xếp hàng hóa thiếu khoa học hoặc che chắn lối thoát nạn có thể làm gia tăng nguy cơ cháy lan, đồng thời thu hẹp đường thoát hiểm của người bên trong. Trong tình huống khẩn cấp, chỉ một lối đi bị cản trở cũng có thể khiến việc di chuyển, sơ tán gặp nhiều khó khăn.

Bởi vậy, kiểm tra PCCC không chỉ nhằm phát hiện những thiếu sót trên giấy tờ hay nhắc nhở việc chấp hành quy định, mà quan trọng hơn là nhận diện nguy cơ thực tế, yêu cầu khắc phục ngay những bất cập có thể dẫn đến cháy, nổ.

Phát hiện đến đâu, khắc phục đến đó

Điểm tích cực trong quá trình kiểm tra là các cơ sở sau khi được cán bộ chuyên trách chỉ rõ tồn tại, thiếu sót đã nghiêm túc tiếp thu và tổ chức khắc phục ngay tại thời điểm kiểm tra.

Tuyên truyền, hướng dẫn học viên thao tác sử dụng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy giả định

Những vật dụng, hàng hóa che chắn lối thoát nạn được di chuyển; phương tiện chữa cháy được sắp xếp lại cho phù hợp, thuận tiện khi cần sử dụng; các vật liệu dễ cháy đặt gần nguồn nhiệt được chủ động đưa đến vị trí an toàn hơn. Việc khắc phục trực tiếp giúp các cơ sở nhận diện rõ vấn đề, hiểu được nguy cơ và có biện pháp xử lý cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến nghị.

Trong quá trình làm việc, cán bộ PCCC đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở nhận diện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, rà soát việc sử dụng thiết bị điện, duy trì lối thoát nạn thông thoáng và bố trí phương tiện chữa cháy tại nơi dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng.

Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong bảo đảm an toàn PCCC được nhấn mạnh. Việc phòng cháy không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, mà trước hết phải bắt đầu từ ý thức tự kiểm tra, tự phát hiện và chủ động loại bỏ nguy cơ ngay trong chính cơ sở của mình.

Một lối thoát nạn được giữ thông thoáng, một thiết bị điện được thu hồi đúng cách hay một bình chữa cháy được đặt đúng vị trí có thể là những việc nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng khi sự cố xảy ra. Phòng ngừa hiệu quả chính là không để những bất cập có thể khắc phục trở thành nguyên nhân dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, tập trung vào những cơ sở, loại hình có nguy cơ cháy, nổ cao; đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Cùng với việc phát hiện, yêu cầu khắc phục vi phạm, lực lượng chức năng chú trọng hướng dẫn các cơ sở duy trì điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động, không để tình trạng tái diễn sau kiểm tra. Mỗi chủ cơ sở cần coi việc tự kiểm tra, sắp xếp hàng hóa an toàn, quản lý thiết bị điện và bảo đảm lối thoát nạn là công việc thường xuyên, không phải chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Phát hiện sớm một nguy cơ, khắc phục kịp thời một thiếu sót chính là thêm một bước ngăn cháy từ cơ sở. Sự chủ động của lực lượng PCCC cùng ý thức trách nhiệm của từng cơ sở sẽ góp phần hạn chế nguy cơ hỏa hoạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, giữ gìn an toàn cho cộng đồng.