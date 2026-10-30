Phát hiện hơn 4,4 triệu lượt truy cập từ địa chỉ IP ở Triều Tiên, Hàn Quốc họp khẩn

ANTD.VN - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin đã phát hiện dấu vết của hơn 4,4 triệu lượt cố gắng truy cập vào hệ thống máy tính của các tổ chức tài chính nước này từ những địa chỉ giao thức internet (IP) ở Triều Tiên. Hiện chưa có thông tin về việc rò rỉ dữ liệu hay các thiệt hại khác.

Ảnh minh họa: NHK

Các tổ chức tài chính đã trở thành mục tiêu của những vụ truy cập trái phép kể từ cuối tháng 9 vừa qua, dẫn đến việc rò rỉ thông tin cá nhân.

Hôm 28-10, truyền thông địa phương dẫn lời các cơ quan quản lý tài chính cho biết đã phát hiện một số lượng lớn lượt cố gắng truy cập từ địa chỉ IP ở Triều Tiên vào ngày 21-10. Những lượt truy cập này bị cho là nhằm mục đích xác định các lỗ hổng của hệ thống.

Truyền thông dẫn lời một quan chức cho biết, địa chỉ IP có thể bị thao túng để che giấu quốc gia xuất xứ và rất khó để kết luận rằng Triều Tiên đứng sau các nỗ lực xâm nhập này.

Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã họp khẩn vào ngày 28-10 để kiểm tra các biện pháp đối phó với những cuộc tấn công mạng đồng thời kêu gọi cảnh giác trước các cuộc tấn công mới.