Phát hiện hộ kinh doanh GO KINGDOM bán hàng nhập lậu

Ngày 13/10, Công an phường Hoàng Mai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh GO KINGDOM tại phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai, qua đó phát hiện hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em có nhãn ghi “Made in China”. Đoàn kiểm tra đã thu giữ 194 sản phẩm đồ chơi các loại, tổng trị giá 8.380.000 đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện số lượng lớn đồ chơi trẻ em thuộc diện hàng hóa nhập lậu tại một cơ sở kinh doanh đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa lưu thông trên thị trường. Đặc biệt, đồ chơi trẻ em là mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của trẻ nhỏ, đòi hỏi các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về hàng hóa, chất lượng sản phẩm và các điều kiện kinh doanh có liên quan.

Đoàn tiến hành kiểm tra tại cơ sở

Trong hoạt động thương mại, hàng hóa có nhãn “Made in China” không đồng nghĩa với hàng nhập lậu. Việc xác định hành vi vi phạm phải căn cứ vào hồ sơ, chứng từ và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Đối với trường hợp tại hộ kinh doanh GO KINGDOM, lực lượng chức năng đã xác định hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và thu giữ số sản phẩm liên quan để xử lý theo quy định.

Thực tế cho thấy, nếu hàng hóa không được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, xuất xứ và điều kiện lưu thông, người tiêu dùng có nguy cơ mua phải sản phẩm không bảo đảm chất lượng, không đáp ứng yêu cầu về an toàn hoặc không được bảo vệ đầy đủ khi phát sinh tranh chấp. Vì vậy, việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an phường Hoàng Mai và lực lượng Quản lý thị trường chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và các điều kiện kinh doanh theo quy định. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Công an phường Hoàng Mai tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn, tập trung vào những mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.