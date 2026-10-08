Phát hiện cơ sở sản xuất giò, chả sử dụng hàn the

ANTD.VN - Qua kiểm tra một cơ sở tại xã Dân Hoà, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 47,9 kg giò gà và 262,7 kg chả gà, 26,5 kg hàn the tại cơ sở.

Ngày 5-10, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an xã Dân Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả của Hộ kinh doanh N.X.H, tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

Phát hiện cơ sở sản xuất giò sử dụng hàn the

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sản xuất 47,9 kg giò gà và 262,7 kg chả gà; đồng thời phát hiện 26,5 kg hàn the tại cơ sở. Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông N.X.H, chủ hộ kinh doanh, thừa nhận có sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra nhanh hàn the đối với mẫu giò gà và chả gà bằng bộ kit thử nhanh. Kết quả, cả 2 mẫu đều cho kết quả dương tính với hàn the. Để có cơ sở xác định chất lượng sản phẩm và làm rõ các nội dung liên quan, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Trạm Y tế xã Dân Hòa lấy mẫu giò, chả để kiểm nghiệm theo quy định.

Qua kiểm tra ban đầu, Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an xã Dân Hòa nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số giò, chả, hàn the và các dụng cụ sử dụng để chế biến giò, chả tại cơ sở. Đồng thời, Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an xã Dân Hòa thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đến Công an xã Dân Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.