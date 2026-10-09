Phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 39.700 vụ việc vi phạm về hàng hóa

ANTD.VN - Lực lượng chức năng các địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 39.716 vụ việc vi phạm về hàng hóa trong quý III/2026.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 sơ kết công tác quý III/2026

Số vụ vi phạm về hàng hóa tăng mạnh

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có báo cáo về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quý III/2026.

Trong quý III năm 2026, các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các kế hoạch, chuyên đề, đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, điều tra và xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Kết quả, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 39.716 vụ việc vi phạm, tăng 24,38% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 2.510 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, tăng 53,70%; 34.357 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, tăng 17,32%; 2.849 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng 180,69% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 5.696,673 tỷ đồng, tăng 56,38% so với cùng kỳ năm 2025. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 329 vụ án, giảm 28,79%; khởi tố 519 đối tượng, giảm 43,28% so với cùng kỳ năm 2025.

Quý III nổi lên hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, nguyên liệu thuốc lá, ngoại tệ, vàng, bạc, hàng gia dụng, điện tử, sản phẩm gia súc, gia cầm đông lạnh, hải sản, đường cát, hóa mỹ phẩm… ở hầu hết các tuyến biên giới với Việt Nam và cả qua đường biển, đường hàng không.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Tại các tuyến biên giới đường bộ, tại các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang… các đối tượng tiếp tục lợi dụng: đường mòn, lối mở, hoạt động cư dân biên giới, chính sách phân luồng hải quan, phương tiện vận tải trá hình để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa.

Phương thức nổi lên là chia nhỏ hàng hóa, tập kết tại các kho giáp biên rồi vận chuyển sâu vào nội địa theo nhiều chặng nhằm cắt đứt quá trình theo dõi của lực lượng chức năng; lợi dụng quá cảnh hàng hóa để vận chuyển hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ từ nước ngoài vào Việt Nam để đi nước thứ ba với nhiều chủng loại mặt hàng.

Một số đường dây sử dụng xe vận tải hợp đồng, xe khách liên tỉnh, xe trung chuyển logistics để vận chuyển hàng lậu với tốc độ cao, sẵn sàng chống đối khi bị phát hiện. Đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng nhóm kín trên Telegram, Zalo, WeChat để điều hành hoạt động vận chuyển; thuê người cảnh giới dọc tuyến quốc lộ, bố trí người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng.

Trên tuyến đường biển, các đối tượng lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất; hàng quá cảnh, chính sách phân luồng hải quan để thực hiện hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

Thủ đoạn phổ biến là khai sai tên hàng, mã hàng, xuất xứ; khai báo trị giá thấp nhằm trốn thuế; trộn lẫn hàng giả, hàng cấm trong container hàng hóa hợp pháp; lợi dụng tỷ lệ phân luồng kiểm tra thấp để đưa hàng lậu qua cảng biển. Một số đối tượng còn lợi dụng tàu cá, tàu vận tải nhỏ để trung chuyển xăng dầu, vàng, thuốc lá, khoáng sản trái phép trên biển trước khi đưa vào nội địa tiêu thụ.

Trong khi đó, tuyến hàng không nổi lên hoạt động buôn lậu vàng, ngoại tệ, hàng hiệu giả mạo, linh kiện điện tử, ma túy và hàng cấm tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng hành lý ký gửi, hành lý xách tay, chuyển phát nhanh quốc tế, hàng quà biếu, quà tặng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn mới là gia cố hai đáy vali, cất giấu trong thiết bị điện tử, nung chảy vàng rồi đúc thành linh kiện điện tử, cơ khí, chia nhỏ hàng hóa thành nhiều kiện hàng nhỏ nhằm tránh bị phát hiện. Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ và hàng hóa có giá trị lớn qua đường hàng không quốc tế.

Đặc biệt, trên không gian mạng và thương mại điện tử, các đối tượng lợi dụng Facebook, TikTok, Shopee, Telegram, livestream bán hàng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ với quy mô rất lớn; trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, các đối tượng thường quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc, sau đó tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ nước ngoài rồi vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và bán ra thị trường với giá cao qua lời giới thiệu là hàng “xách tay”.

Nhiều đối tượng không mở cửa hàng cố định mà thuê căn hộ chung cư, nhà dân làm kho chứa hàng; giao dịch hoàn toàn trên không gian mạng; sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ; thuê shipper công nghệ làm trung gian vận chuyển.

Ban chỉ đạo 389 nhận định, thời gian tới, tình hình an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, giá nguyên liệu sản xuất, nhiên liệu đầu vào tăng cao, tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao khiến các đối tượng triệt để lợi dụng thương mại điện tử, mua bán qua các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh… để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Văn phòng Thường trực và các cơ quan, đơn vị thực thi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh với hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn và chủ động kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và lực lượng thực thi nhiệm vụ; Giáo dục cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không tiếp tay, bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…